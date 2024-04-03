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Свен Сестер: в бесплатный транспорт вложим больше денег, зубную клинику продадим

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • На инвестиции денег нет, нужны кредиты
  • Новая больница – крест еще не поставлен
  • Пособия пока сокращаться не будут, но…

На каких проектах новая власть в Таллинне поставит крест? Чему будет дан зеленый свет? Сколько отмерено бесплатному общественному транспорту?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире участник коалиционных переговоров, член правления партии «Отечество», депутат Таллиннского горсобрания Свен Сестер

Выдержки из беседы:

– Что не так с финансами Таллинна?

– Недавно полученный от финдиректора Таллинна обзор открывает не самую красивую картину. Доходы и расходы более-менее совпадают, если не делать никаких инвестиций. Представить же Таллинн без инвестиций сложно.

На этот год запланированы инвестиции в объеме 230 миллионов евро. В принципе, денег на это нет. Последнее означает, что необходимо брать дополнительные кредиты. Год за годом Таллинн живет не по возможностям.

В минувшем году Таллинн выплатил 11 млн евро в качестве банковских процентов. В 2024 году с учетом запланированного кредита придется выплатить уже 16 млн.

– Что вы предлагаете?

– Наверняка, без кредитов не получится работать. Надо признать, что один позитивный момент в Таллинне все-таки есть. Это возможность брать кредиты под довольно низкую ставку, поскольку долговая нагрузка столицы значительно ниже предельной границы в 60%: в минувшем году нагрузка на бюджет составила 26%, в этом году повысится до 34%, если будут взяты дополнительные кредиты.

– Сообщалось, что бюджет Таллинна запланирован с профицитом. Согласно плану, на текущий момент +61,3 млн евро…

– Так и есть. Без инвестиций можно было бы прожить. Общий объем бюджета Таллинна с учетом инвестиций 1,2 млрд евро. В сравнении с государством Таллинн живет жирно: много чиновников, большие админрасходы и т.д. В столице слишком много муниципальных предприятий. Следует взвесить, должны ли они быть на балансе города.

– Речь идет о сокращении количества муниципальных предприятий?

– Достаточно привести один пример. Зачем Таллинну своя зубная клиника? Это сфера частного предпринимательства. Более дешевых, чем на рынке услуг там никто не получает. Тогда почему Таллинн должен этим заниматься?

Так можно вернуться к тем временам, когда Таллинн хотел быть государством в государстве, иметь муниципальный банк, муниципальный магазин. Это же неразумно! Нужно двигаться дальше.

Думаю, что имеет смысл приватизировать или продать клинику. Ни городу, ни государству не нужно вмешиваться в те сферы, которые без проблем регулируются рынком.

– Что касается новой Таллиннской больницы, то на этом проекте поставлен крест?

– Крест еще не поставлен. Вопрос обсуждается, в том числе вариант объединения городских больниц с государственной структурой PERH. Обсуждается также возможность строительства для них единого комплекса, что обошлось бы не менее чем в 600 млн евро. Сразу же возникает вопрос, где взять эти деньги? И почему три партнера «Отечества», которые сейчас находятся в коалиции на уровне государства, ранее не поддержали этот проект (проект Центристской партииприм. ред.)?

– Что закроется наряду с городскими СМИ?

– Могу заверить, что социальные пособия сразу же урезаться не будут.

– Пенсионерам не стоит беспокоиться, что прекратятся единоразовые выплаты от Таллинна?

– Новая коалиция не намерена что-либо сокращать, но нам нужная полная картина о получателях пособий, чтобы убедиться в целесообразности этих выплат. Вопрос заключается в том, нужно ли разбрасывать эти деньги как из вертолета или лучше выплачивать их по потребностям.

Не стоит беспокоиться, что исчезнет бесплатный общественный транспорт. Наоборот, туда придется добавить еще несколько миллионов, чтобы уплотнить график, открыть новые линии и расширить автобусный парк.

– Где вы найдете эти миллионы?

– В этом и заключается вопрос. Придется принимать допбюджет, чтобы добавить два-три миллиона на общественный транспорт, а также найти еще два-три миллиона на повышение минимальной зарплаты учителей.

– Продолжится ли ремонт и строительство дорог в Таллинне? Или как на уровне государства все проекты будут поставлены на паузу?

– Будем действовать в зависимости от возможностей.

– Пойдете ли вы по пути введения новых местных налогов?

– Нет, мы не пойдем по такому пути. «Отечество» и на уровне государства всегда было против повышения и введения новых налогов, тем более, когда экономика страны уже восемь кварталов подряд находится в минусе. Уверен, что новые налоги не сделают нас богаче. Такой же линии мы будем придерживаться и в городе.

– А ваши партнеры?

– Будем вести переговоры.

– «Отечество» выставляет ключевым требованием лишение права голоса граждан третьих стран – вопрос, который решается на уровне Рийгикогу. Будет ли оно вписано в столичное коалиционное соглашение?

– Видно будет. Это вопрос ценностей – и не только «Отечества», но и всех участников коалиционных переговоров. Проблема только в том, что этот вопрос действительно не решается на уровне горсобрания.

– Есть ли красные линии, который могут заставить «Отечество» уйти с переговоров?

– До выборов остается всего полтора года, и это накладывает отпечаток на переговоры. Среди наиболее важных для «Отечества» вопросов – лишение граждан третьих стран права голоса на муниципальных выборах, изменение мышления на уровне управления Таллинном, искоренение коррупции.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: что не так с финансами Таллинна? Отвечает Свен Сестер, партия "Отечество"
Студия Postimees: что не так с финансами Таллинна? Отвечает Свен Сестер, партия "Отечество" Фото: Tairo Lutter
  • На чем будет экономить новая столичная коалиция?
  • Что закроется наряду с городскими СМИ и проектом Таллиннской больницы?
  • Какие статьи расходов необходимо увеличить?
  • За счет чего придется наполнять бюджет? 
  • Планируются ли новые местные налоги?
  • Как долго общественный транспорт будет оставаться бесплатным? 
  • Будет ли вписано в коалиционное соглашение ключевое требование «Отечества» о лишении права голоса неграждан? 
  • Ожидаются ли изменения в соцполитике и выплате пособий?
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