Свен Сестер: в бесплатный транспорт вложим больше денег, зубную клинику продадим

– Речь идет о сокращении количества муниципальных предприятий?

– Достаточно привести один пример. Зачем Таллинну своя зубная клиника? Это сфера частного предпринимательства. Более дешевых, чем на рынке услуг там никто не получает. Тогда почему Таллинн должен этим заниматься?

Так можно вернуться к тем временам, когда Таллинн хотел быть государством в государстве, иметь муниципальный банк, муниципальный магазин. Это же неразумно! Нужно двигаться дальше.

Думаю, что имеет смысл приватизировать или продать клинику. Ни городу, ни государству не нужно вмешиваться в те сферы, которые без проблем регулируются рынком.

– Что касается новой Таллиннской больницы, то на этом проекте поставлен крест?

– Крест еще не поставлен. Вопрос обсуждается, в том числе вариант объединения городских больниц с государственной структурой PERH. Обсуждается также возможность строительства для них единого комплекса, что обошлось бы не менее чем в 600 млн евро. Сразу же возникает вопрос, где взять эти деньги? И почему три партнера «Отечества», которые сейчас находятся в коалиции на уровне государства, ранее не поддержали этот проект (проект Центристской партии – прим. ред.)?

– Что закроется наряду с городскими СМИ?

– Могу заверить, что социальные пособия сразу же урезаться не будут.

– Пенсионерам не стоит беспокоиться, что прекратятся единоразовые выплаты от Таллинна?