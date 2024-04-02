В Европе уменьшаются запасы воды

Дефицит в целом по Европе уже составляет около 100 миллиардов тонн, передает DW. Общий запас воды как показатель, используемый исследователями, учитывает ледники, снег, влажность почвы, грунтовые воды, реки, озера, водохранилища.

В целом ситуация с водным запасом особенно заметно ухудшилась в Гренландии и Антарктиде. «Год за годом Гренландия теряет около 224 миллиардов тонн льда. Антарктида, где намного холоднее, - 138 миллиардов тонн», - сообщают специалисты потсдамского Центра исследования Земли GFZ.

Германия в последние годы переживала сильные засухи. Ученые GFZ, оценив данные, полученные со спутников Grace-Follow-On, сделали вывод, что общий показатель объема запасов воды в ФРГ выровнялся в 2023 году - по сравнению со средним долгосрочным. Однако около десяти миллиардов тонн воды все еще не хватает. «Для сравнения: Боденское озеро вмещает около 48 миллиардов тонн воды», - указывают потсдамские исследователи.

Ученые GFZ рекомендуют всем, кому интересно узнать подробнее о состоянии водных ресурсов, зайти на новый портал Globalwaterstorage.info. Изучив анимированный график, можно составить представление о том, «как общий объем запасов воды в Европе начиная с 2002 года становится все меньше и меньше».