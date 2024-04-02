Фото ⟩ На заправках Эстонии вновь выросли цены

Аналогичным образом, продавцы топлива повысили цены в начале прошлой недели. Тогда рост был особенно резким: на девять центов, причем на таком уровне цена не наблюдалась с сентября 2023 года. 22 сентября за литр 95-го приходилось платить 1,819 евро. На тот момент это был недолговечный рекорд, и цена быстро упала.

По сравнению с максимумом прошлой недели в понедельник владельцы заправок каждый день немного снижали цену, в общей сложности на шесть центов. До сегодняшнего повышения литр 95-го бензина стоил 1,739 евро, что все равно больше, чем до повышения цен неделю назад. О том, что есть возможности для снижения цен, свидетельствуют и скидки, предлагаемые клиентам владельцами заправочных станций: буквально вчера на заправках Cirkle K действовала акция, согласно которой клиенты могли получить литр топлива на 10 центов дешевле при заправке с помощью приложения.