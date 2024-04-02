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Фото ⟩ На заправках Эстонии вновь выросли цены

Кая Коовит
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Автозаправка.
Автозаправка. Фото: Arvo Meeks

Владельцы заправок сегодня повысили цены на топливо, литр бензина стал дороже на шесть центов.

За литр 95-го бензина придется заплатить 1,799 евро. Литр 98-го бензина стоит 1,849 евро, литр дизельного топлива – 1,599 евро.

Аналогичным образом, продавцы топлива повысили цены в начале прошлой недели. Тогда рост был особенно резким: на девять центов, причем на таком уровне цена не наблюдалась с сентября 2023 года. 22 сентября за литр 95-го приходилось платить 1,819 евро. На тот момент это был недолговечный рекорд, и цена быстро упала.

Цены на топливо 2 апреля.
Цены на топливо 2 апреля. Фото: Lugeja foto

По сравнению с максимумом прошлой недели в понедельник владельцы заправок каждый день немного снижали цену, в общей сложности на шесть центов. До сегодняшнего повышения литр 95-го бензина стоил 1,739 евро, что все равно больше, чем до повышения цен неделю назад. О том, что есть возможности для снижения цен, свидетельствуют и скидки, предлагаемые клиентам владельцами заправочных станций: буквально вчера на заправках Cirkle K действовала акция, согласно которой клиенты могли получить литр топлива на 10 центов дешевле при заправке с помощью приложения.

Цена на сырую нефть марки Brent за прошедшую неделю выросла незначительно, на 0,015 процента, составив сегодня 88,892 доллара за баррель. За месяц цена барреля выросла на 7,9 процента.

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