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Фото ⟩ Бассейны под открытым небом, сауны и рестораны: в Таллинне построят спа-комплекс

Anu Viita-Neuhaus
, Eesti uudiste päevatoimetaja
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Эстонский девелопер недвижимости Kapitel и финская компания Nordic Urban планируют построить в Таллинне рядом с Горхоллом роскошный развлекательный комплекс, где будут рестораны, сауны и открытые круглый год бассейны под открытым небом. А также яхтенный порт и рынок.

Директор по развитию Nordic Urban Петтери Лаутсо рассказал, что их план состоит в том, чтобы разработать в Таллинне аналогичный проект, аналогичный открытому круглый год городскому спа-центру Allas Sea Pool в Хельсинки.

«С места, где будет располагаться проект Tallinna Allas Sea Pool, будет открываться прекрасный вид на море, а хорошее транспортное сообщение позволит таллиннцам туда добираться», - перечислил Лаутсо причины, по которым они хотят реализовать свою колоссальную идею именно в Таллинне.

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