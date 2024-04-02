Эстонский девелопер недвижимости Kapitel и финская компания Nordic Urban планируют построить в Таллинне рядом с Горхоллом роскошный развлекательный комплекс, где будут рестораны, сауны и открытые круглый год бассейны под открытым небом. А также яхтенный порт и рынок.
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Фото ⟩ Бассейны под открытым небом, сауны и рестораны: в Таллинне построят спа-комплекс
Директор по развитию Nordic Urban Петтери Лаутсо рассказал, что их план состоит в том, чтобы разработать в Таллинне аналогичный проект, аналогичный открытому круглый год городскому спа-центру Allas Sea Pool в Хельсинки.