На прошлой неделе рейтинг партий в Эстонии практически не изменился: лидирует оппозиционная партия «Отечество», за ней следуют Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) и правящая Партия реформ.
Рейтинги: поддержка партий стабилизировались у новых значений
Согласно последним результатам еженедельного опроса, проведенного Институтом общественных исследований и социологической фирмой Norstat Eesti, 28,4 процента избирателей поддерживают «Отечество», 18,3 процента - EKRE и 17,2 процента - Партию реформ.
За ними следуют Социал-демократическая партия (СДПЭ) с 14,6%, Центристская партия с 11,2% и «Ээсти 200» с 5,6%. За последние недели процент поддержки сторон существенно не изменился.
В целом коалиционные партии поддерживают 37,4 % респондентов, а оппозиционные - 57,9 %.