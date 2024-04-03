В самолете airBaltic, выполнявшем рейс в Ригу, опустились кислородные маски

«Во время полета система поддержания давления и климата отреагировала на ошибочный сигнал с блока управления о несоответствующих норме показателях давления в салоне. В результате открылись встроенные в потолок салона панели с кислородными масками, что позволило им выпасть», – рассказал латвийской новостной службе представитель airBaltic Аугустс Зилбертс.

Финское издание Ilta-Sanomat, ссылаясь на пассажиров рейса, написало, что в недоумении были и пассажиры, и экипаж. Пассажиры утверждали, что они были в неведении, что происходит с самолетом, на протяжении примерно пяти минут.

После посадки в Рижском аэропорту и высадки пассажиров, борт был направлен в технический ангар, где было проведено первоначальное обследование.

«При первоначальном обследовании констатировано, что система поддержания давления в салоне находится в полном порядке. Опыт airBaltic в подобной ситуации зафиксирован впервые. Нет сведений, что другие авиакомпании сталкивались с чем-то подобным», – сообщил Зилбертс.

Рейс выполнялся на пятилетнем самолете A220-300.

Учитывая, что airBaltic является первой авиакомпанией, которая стала летать на самолетах этой модели, а также тот факт, что ее флот насчитывает 47 таких бортов, что делает ее крупнейшим пользователем самолетов такого типа, могут возникать неполадки, с которыми никто в мире не сталкивался. Информация об инциденте была отправлена производителю Airbus, чтобы провести дополнительное расследование.

11 июля 2021 года в Дании, при посадке самолета A220-300, когда шасси борта коснулись взлетно-посадочной полосы, незапланированно отключились оба двигателя самолета, что не позволило ему добраться до терминала. Следствие по тому дело вела Федеральная администрация авиации США. Тогда была издана директива с действиями, которые должны учитывать пилоты A220-300, чтобы таких ситуаций не возникало впредь.