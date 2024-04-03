В рамках Дня Таллинна, 18 мая, с 12 до 19 часов в столице вновь пройдут Ghetto Games - Игры гетто. В этом году мероприятие состоится рядом с Эстонским морским музеем в Летной гавани. В программе - захватывающие соревнования по уличным видам спорта, развлекательные представления и увлекательные мероприятия для всех возрастов.
Ghetto Games возвращается в Таллинн
Ghetto Games - это не просто соревнования, это яркий праздник уличной культуры, объединяющий спортсменов, танцоров, художников и зрителей в духе сообщества и общей страсти. В этом году мероприятие включает в себя динамичную линейку событий, в том числе зрители увидят батлы лучших из лучших в уличном баскетболе 3x3, уличном футболе 3x3, боях MMA, уличных танцевальных баттлах и чемпионате по уличным тренировкам.
Весь день будет звучать живая музыка диджейских сетов, танцоры исполнят завораживающие танцевальные номера, которые заставят вас двигаться весь день.
На Ghetto Games найдется занятие для каждого, неважно – опытный вы спортсмен или просто пришли посмотреть на грандиозное мероприятие. Наслаждайтесь интерактивными играми, конкурсами на ловкость и магазином Ghetto Shop с уникальными находками.
Программа «Футбол в гетто» начнется с игр в группах U12, U14, U16, U19, 20+. После этого пройдет турнир «Панна» 1 на 1 - цель игры «Панна» 1 на 1 выбить мяч у соперника между ног или забить как можно больше голов.
Будут организованы соревнования «Гетто Баскет» в шести различных группах (U12, U14, U16, U18, Open) и Nordic Cup для PRO-игроков, где команды будут бороться не только за призы, но и за очки в рейтинге «Гетто Баскет» и рейтинге FIBA 3x3. Лучшие команды Nordic Cup выйдут в финал сезона. Зарегистрироваться для участия может любой желающий, независимо от возраста и опыта. Напомним, что именно игроки оригинальных турниров «Гетто Баскет» стали первыми в истории обладателями золотых медалей на Олимпийских играх.
В Ghetto Dance пройдут соревнования для любителей (категория OPEN) и профессионалов - VIP battle.
Международные соревнования по ММА Ghetto Fight пройдут в 15 боях. Сильнейшие бойцы Балтии будут бороться за титул чемпиона Ghetto Fight в различных весовых категориях.
Турнир по уличному флорболу 3х3 Ghetto Floorball пройдет в категориях U12, U14, U16, U19, 20+ и Lady, где спортсмены поборются за главный приз сезона.
Вход для зрителей на Ghetto Games Tallinn совершенно бесплатный. Если вы хотите принять участие в каком-либо из конкурсов, обязательно зарегистрируйтесь на сайте. Регистрация открывается за месяц до начала мероприятия. Дополнительная информация - www.ghetto.lv и www.ghettogames.com.
Финансовую поддержку Ghetto Games Tallinn оказывает муниципалитет Таллинна.
Ghetto Games Tallinn - одно из крупнейших молодежных уличных спортивных и культурных движений в Латвии и Восточной Европе, насчитывающее более 10 000 участников и 300 000 подписчиков в СМИ и социальных сетях.
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