Ghetto Games возвращается в Таллинн

Ghetto Games - это не просто соревнования, это яркий праздник уличной культуры, объединяющий спортсменов, танцоров, художников и зрителей в духе сообщества и общей страсти. В этом году мероприятие включает в себя динамичную линейку событий, в том числе зрители увидят батлы лучших из лучших в уличном баскетболе 3x3, уличном футболе 3x3, боях MMA, уличных танцевальных баттлах и чемпионате по уличным тренировкам.

Весь день будет звучать живая музыка диджейских сетов, танцоры исполнят завораживающие танцевальные номера, которые заставят вас двигаться весь день.

На Ghetto Games найдется занятие для каждого, неважно – опытный вы спортсмен или просто пришли посмотреть на грандиозное мероприятие. Наслаждайтесь интерактивными играми, конкурсами на ловкость и магазином Ghetto Shop с уникальными находками.

Программа «Футбол в гетто» начнется с игр в группах U12, U14, U16, U19, 20+. После этого пройдет турнир «Панна» 1 на 1 - цель игры «Панна» 1 на 1 выбить мяч у соперника между ног или забить как можно больше голов.