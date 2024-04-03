Проведенное Департаментом статистики масштабное исследование взаимоотношений* показало, что за свою жизнь насилию в парных отношениях подвергалось 41% женщин.
Печальная статистика: в Эстонии насилию в отношениях подвергалось более 40% женщин
Руководитель проекта в отделе демографической и социальной статистики Департамента статистики Яна Брунс уточнила, что 39% женщин пережили психологическое насилие, 13% — физическое (в т. ч. угрозы) и 9% — сексуальное насилие. Чаще всего с насилием сталкивались молодые женщины в возрасте 18–29 лет, реже всего — женщины пожилого возраста (65–74 года).
Наибольшей проблемой является психологическое насилие
«С унижением или оскорблениями со стороны партнера наедине с ним или в присутствии других людей сталкивалось 29% женщин. 23% опрошенных указало, что партнер злился или безосновательно подозревал их в неверности, если они разговаривали с другим человеком», — объяснила Брунс и добавила, что 19% женщин сталкивались в парных отношениях с поведением, которое пугало их, например, на них кричали или разбивали при них вещи.
Меньшая доля ответивших (16%) указала, что их партнер ограничивал встречи с друзьями или препятствовал занятиям по интересам или другой деятельности. По словам 13% респондентов их партнер контролировал, куда они ходят, т. е. следил за ними через GPS, телефон или социальные сети.
Несмотря на то, что в парных отношениях женщины чаще сталкиваются с психологическим насилием, есть и те, кто подвергается физическому насилию. Среди ответивших 16% женщин указало, что их намеренно толкали, отталкивали или хватали за волосы так, что это причиняло им боль или пугало. 13% призналось, что в них намеренно бросали что-то или сильно били рукой так, что они чувствовали боль или страх, а 12% испытывали страх, поскольку им угрожали причинить вред.
Руководитель проекта пояснила, что 47% женщин, которые пережили физическое или сексуальное насилие со стороны своего нынешнего партнера, получали также физические травмы. «Женщины, которые подверглись физическому или сексуальному насилию со стороны бывшего партнера, получали физические травмы еще больше, а именно 58%», — сказала она и добавила, что 22% женщин, которые пережили насилие со стороны нынешнего партнера, считали, что их жизни угрожает опасность. В случае бывшего партнера этот показатель составляет 38%.
«При рассмотрении частоты случаев насилия, к сожалению, можно отметить, что если оно уже присутствует в какой-либо форме, то существенно бо́льшая доля женщин сталкивается с насилием неоднократно. В частности, среди подвергавшихся физическому насилию со стороны нынешнего партнера 29% женщин сталкивалось с насилием один раз и 41% — неоднократно», — сказала Яна Брунс. Доля подвергавшихся физическому насилию со стороны своего бывшего партнера один раз составляет 15%, более одного раза — 60%.
Существенным фактором является алкоголь
Среди женщин, переживших насилие в парных отношениях, 80% отметили, что они подвергались насилию со стороны бывшего партнера. «Это явный признак того, что из насильственных отношений предпочитают уходить», — объяснила Брунс и добавила, что подавляющее большинство женщин, переживших насилие со стороны бывшего партнера, подвергалось насилию только от одного бывшего партнера (94%). Насилие со стороны нескольких бывших партнеров пережили 6% респондентов.
Исследование показало, что женщины с низким уровнем образования более уязвимы. «Среди женщин с высшим образованием доля переживших насилие в парных отношениях составила 38%, среди женщин с основным образованием — на целых 10% больше, а именно 48%», — сказала руководитель проекта. Чаще всего с насилием сталкиваются безработные женщины (52%), работающие женщины подвергаются насилию несколько реже (42%).
На динамику отношений сильно влияет алкоголь. «Почти половина случаев насилия происходит тогда, когда партнер женщины употреблял алкоголь (44%)», — отметила руководитель проекта.
Более половины (56%) женщин, сталкивавшихся за последние пять лет с насилием в парных отношениях, об этом кому-либо сообщали. «Если о насилии говорят, то в основном все же близким людям. В официальные инстанции, например социальную службу, полицию или приют для женщин, а также религиозные организации, обращаются реже (2–6%). Причиной отказа от обращения в полицию в основном называют недостаточную серьезность случая или же то, что это сугубо семейное дело», — сказала Брунс.
Что такое насилие в близких отношениях?
Насилие в близких отношениях (также называемое домашним насилием) — это любая форма психологического, физического, сексуального или экономического насилия, происходящего между людьми, которые находятся или находились в близких отношениях, включая родственных. От насилия в близких отношениях может пострадать любой человек, независимо от пола, возраста, национальности, расы или сексуальной ориентации.
Где попросить о помощи?
- Если вы чувствуете опасность или вашей жизни или жизни ваших детей угрожает опасность, незамедлительно позвоните в полицию по номеру экстренной помощи 112.
- Если вы нуждаетесь в совете и поддержке, позвоните на круглосуточную линию кризисной помощи жертвам 116 006.
- Если у вас нет возможности позвонить или вы не хотите говорить о своей проблеме по телефону, то помощь можно найти также на домашней странице помощи жертвам www.palunabi.ee.
* Исследование взаимоотношений «Безопасные отношения в семье, на работе и вне дома» дает представление о том, как жители Эстонии оценивают свои отношения дома, на работе и в остальных местах. Полученная в ходе исследования информация позволяет оценить благополучие и безопасность взаимоотношений людей, а также дает возможность государству оказывать наилучшую помощь жителям Эстонии. Кроме того, результаты исследования позволяют понять, насколько эстонское общество продвинулось в развитии прав человека и социальной политики, а также увидеть позицию Эстонии в сравнении с другими государствами. Исследование проводится на основе надежной и сопоставимой методики во всех странах Европейского союза. Основными представителями общественного интереса к исследованию взаимоотношений в Эстонии являются Министерство юстиции и Министерство социальных дел.