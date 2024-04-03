По словам министра экономики и информационных технологий Тийта Рийсало, он рассчитывает добиться удвоения квоты на ввоз иностранной рабочей силы в рамках плана по развитию национальной экономики и повышению ее конкурентоспособности, пишет Rus.ERR.
Минэкономики рассчитывает удвоить квоту на ввоз иностранной рабочей силы
Рийсало пояснил во вторник в передаче Esimene Stuudio (Первая студия) на телеканале ETV, что облегчение доступа эстонских предприятий к квалифицированной рабочей силе является важным компонентом этого долгосрочного плана.
Он также заверил, что этот план не останется просто на бумаге, и одной из его ближайших целей является внедрение мер, направленных на то, чтобы политика в сфере рабочей силы и образования поддерживала бизнес.
«Нам не хватает пары тысяч высококвалифицированных работников. Мы должны понимать, что каждая из этих незаполненных вакансий - это целый ряд недополученных налоговых доходов», - добавил министр.