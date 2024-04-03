Минэкономики рассчитывает удвоить квоту на ввоз иностранной рабочей силы

Рийсало пояснил во вторник в передаче Esimene Stuudio (Первая студия) на телеканале ETV, что облегчение доступа эстонских предприятий к квалифицированной рабочей силе является важным компонентом этого долгосрочного плана.

Он также заверил, что этот план не останется просто на бумаге, и одной из его ближайших целей является внедрение мер, направленных на то, чтобы политика в сфере рабочей силы и образования поддерживала бизнес.