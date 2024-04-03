Тяжелое начало сезона первой ракетки Эстонии: травмы, а потом еще и отравление

Для Лаяла, который второй год подряд становится лучшим теннисистом Эстонии среди мужчин, этот сезон начался с ряда проблем. В социальных сетях наш теннисист рассказал подробнее, в чем дело.

«Как говорится, беда не приходит одна, - написал Лаял в своем аккаунте. - Я начал год с травмы плеча, которая беспокоила меня несколько месяцев. Потом во время тренировки я повредил подколенное сухожилие. Когда я оправился от всего этого, я подхватил серьезную бактериальную инфекцию».

На этом неприятности не закончились. На прошлой неделе Лаял вернулся к соревнованиям, но в Жироне провел лишь один матч. И теперь стало понятно, почему турнир завершился так рано.

«В ночь перед игрой я получил сильное пищевое отравление, из-за которого я несколько дней не мог ничего делать. Кроме того, за это время я похудел на четыре килограмма. Теперь все позади и я готов к новым вызовам», — добавил Лаял, который сейчас будет выступать на теннисных турнирах в Азии.