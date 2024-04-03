В последнее время самолеты сталкиваются с непонятными проблемами навигации по Глобальной системе позиционирования (GPS) в европейском воздушном пространстве. В течение последних недель о подобных проблемах сообщили пилоты более 1600 самолетов, пишет interestingengineering.com.
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Российские глушители GPS нарушили работу навигационных систем тысяч самолетов
Как сообщает Newsweek, глушение GPS является серьезной проблемой для самолетов, летающих в воздушном пространстве Балтии. Это вызывает серьезные опасения у пилотов, осуществляющих навигацию в этом районе.