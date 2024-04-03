Российские глушители GPS нарушили работу навигационных систем тысяч самолетов

Как сообщает Newsweek , глушение GPS является серьезной проблемой для самолетов, летающих в воздушном пространстве Балтии. Это вызывает серьезные опасения у пилотов, осуществляющих навигацию в этом районе.

Карта зон воздействия глушителей, опубликованная в X, показывает, что в основном проблема касается Польши и южной Швеции, но нарушено было и воздушное пространство Эстонии. Согласно другим картам, одной из горячих точек является северная Польша.