Калликорм обратил внимание на то, что на прошлой неделе в Москве под руководством главы РПЦ патриарха Кирилла состоялось мероприятие под названием Всемирный собор русского народа. Вступительную речь произнес Владимир Путин по видеомосту.

По словам Калликорма, на этом мероприятии впервые патриарх Кирилл перестал называть российскую агрессию против Украины «специальной военной операцией» и назвал ее войной, но при этом указал на ее священный характер. «Патриарх и компания приводят духовные и моральные оправдания для «священной войны». По их мнению, «спецоперацией», ставшей теперь священной войной, Россия защищает свое духовное пространство и весь мир от Запада, попавшего в руки глобализма и сатанизма», - пишет Калликорм.

Также в выступлении патриарха Кирилла много говорилось о «Русском мире», чьи границы якобы гораздо шире границ России. Калликорм напоминает, что Украинская Православная Церковь осудила заявление, оправдывающее войну, однако действующая в Эстонии ЭПЦ МП хранит молчание. «Молчание, как известно, знак согласия. У них 32 прихода в Эстонии», - отметил Калликорм.

Член «Отечества» напомнил, что осенью 2002 года правительство Эстонии утвердило протокол, согласно которому ЭПЦ МП арендует у государства пятнадцать зданий за символическую сумму на 50 лет.