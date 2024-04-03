Член эстонской партии «Отечество» Ахти Калликорм выступил с заявлением о том, что если Эстония не продлила вид на жительство и предписала покинуть страну Валерию Решетникову (митрополиту Евгению), сочтя его представляющим угрозу безопасности, то следует также и расторгнуть чрезвычайно щедрые арендные договоры с возглавляемой этим человеком организацией - ЭПЦ МП (Эстонской православной церковью Московского патриархата).
Калликорм обратил внимание на то, что на прошлой неделе в Москве под руководством главы РПЦ патриарха Кирилла состоялось мероприятие под названием Всемирный собор русского народа. Вступительную речь произнес Владимир Путин по видеомосту.
По словам Калликорма, на этом мероприятии впервые патриарх Кирилл перестал называть российскую агрессию против Украины «специальной военной операцией» и назвал ее войной, но при этом указал на ее священный характер. «Патриарх и компания приводят духовные и моральные оправдания для «священной войны». По их мнению, «спецоперацией», ставшей теперь священной войной, Россия защищает свое духовное пространство и весь мир от Запада, попавшего в руки глобализма и сатанизма», - пишет Калликорм.
Также в выступлении патриарха Кирилла много говорилось о «Русском мире», чьи границы якобы гораздо шире границ России. Калликорм напоминает, что Украинская Православная Церковь осудила заявление, оправдывающее войну, однако действующая в Эстонии ЭПЦ МП хранит молчание. «Молчание, как известно, знак согласия. У них 32 прихода в Эстонии», - отметил Калликорм.
Член «Отечества» напомнил, что осенью 2002 года правительство Эстонии утвердило протокол, согласно которому ЭПЦ МП арендует у государства пятнадцать зданий за символическую сумму на 50 лет.
«У этих договоров аренды еще не прошла половина срока, но арендатор уже публично заявляет о своем желании вести священную войну против своего арендодателя. Такой арендатор должен освободить помещение из-за недобросовестного поведения и прекратить здесь свою антиэстонскую деятельность. У правительства нет другого выхода, кроме как расторгнуть договор аренды и передать имущество в пользование Эстонской апостольской православной церкви. Тем самым для всех православных верующих сохранилась бы возможность продолжать служение Богу в храмах».
Калликорм подчеркнул, что в январе этого года правительство Эстонии приняло решение не продлевать вид на жительство митрополита Евгения, поскольку его деятельность была оценена как угроза безопасности. Он воздержался от детального осуждения агрессии и ограничился заявлением о том, что он против любого рода войны. В заявлении от октября 2022 года ЭПЦ МП указала, что поддерживает решение Эстонского Совета Церквей осудить военную деятельность России, но не желает делать частые заявления по этой теме.
«Дорогое эстонское правительство, если вы говорите «А», говорите и «Б». Если мы выдворяем Решетникова из-за угрозы безопасности, чрезвычайно щедрые договоры аренды с его организацией, оправдывающей войну, также должны быть расторгнуты. Где-то должен быть предел», - констатировал член партии «Отечество».