Зима нанесла ущерб посевам рапса и озимого ячменя

В первой половине марта температура воздуха сильно колебалась: днем были плюсовые температуры, а ночью - минусовые. Такое изменение температуры может вызвать эффект обморожения растений в отсутствие снега. В то же время к концу марта возможный ущерб от заморозков еще не проявил себя. В период с 13 по 17 марта температура воздуха днем ​и ночью оставалась положительной, что привело к таянию почвы и в более глубоком слое, и вода смогла уйти с полей.