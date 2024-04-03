Зима нанесла ущерб посевам рапса и озимого ячменя

Анализ данных почвенной станции компании Paul-Tech, эстонского стартапа смарт-земледелия, показывает, что март был более сухим, чем в среднем, и с более высокими температурами воздуха, а жара в конце месяца дала толчок к росту растений. Возможные повреждения растений от легких заморозков еще не были заметны на полях в конце марта.
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В первой половине марта температура воздуха сильно колебалась: днем были плюсовые температуры, а ночью - минусовые. Такое изменение температуры может вызвать эффект обморожения растений в отсутствие снега. В то же время к концу марта возможный ущерб от заморозков еще не проявил себя. В период с 13 по 17 марта температура воздуха днем и ночью оставалась положительной, что привело к таянию почвы и в более глубоком слое, и вода смогла уйти с полей.