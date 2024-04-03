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Зима нанесла ущерб посевам рапса и озимого ячменя

rus.postimees.ee
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Покрытое водой поле.
Покрытое водой поле. Фото: Erakogu

Анализ данных почвенной станции компании Paul-Tech, эстонского стартапа смарт-земледелия, показывает, что март был более сухим, чем в среднем, и с более высокими температурами воздуха, а жара в конце месяца дала толчок к росту растений. Возможные повреждения растений от легких заморозков еще не были заметны на полях в конце марта.

В первой половине марта температура воздуха сильно колебалась: днем были плюсовые температуры, а ночью - минусовые. Такое изменение температуры может вызвать эффект обморожения растений в отсутствие снега. В то же время к концу марта возможный ущерб от заморозков еще не проявил себя. В период с 13 по 17 марта температура воздуха днем ​и ночью оставалась положительной, что привело к таянию почвы и в более глубоком слое, и вода смогла уйти с полей.

Восьмисантиметровый слой почвы растаял уже в начале месяца, но на его состояние повлияли колебания температуры воздуха. Полевые станции показали, что в период с 10 по 14 марта верхний слой почвы был промерзшим почти повсеместно в Эстонии.

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