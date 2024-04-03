Сокомандник Котсара и Райесте рассказал, какую зарплату платят в топ-клубе Испании

Монеке, который проводит свой шестой сезон в Европе, начал свою профессиональную карьеру во французской Премьер-лиге, куда он прибыл сразу после университета. Монеке, который два сезона играл во второй сильнейшей лиге Франции, рассказал, что его чистая зарплата сначала составляла 2050 евро в месяц, но в следующем году она выросла до 3450 евро.

Далее был сезон во французской премьер-лиге, где его зарплата выросла до 6700 евро в месяц. Красивые выступления принесли баскетболисту контракт с клубом «Манреса», выступающим в испанской премьер-лиге. Там зарплата уже выросла до 14 000 евро в месяц. За четыре сезона он заработал чуть больше 300 000 евро, и с этого момента начали поступать и более престижные контракты.

Пятый сезон своей профессиональной карьеры Монеке начал уже в НБА, где «Сакраменто Кингз» предложили контракт, по которому нигериец заработал 268 000 евро после уплаты налогов. В том же году его, правда, уволили, а новым клубом стал топовый французский клуб «Монако», предложивший контракт с тройным увеличением зарплаты. К тому времени Монеке заработал свой первый миллион в профессиональном баскетболе.

В этом году Монеке играет вместе с Котсаром и Райесте в «Басконии». Он не раскрыл точную сумму своей зарплаты в ведущем испанском клубе, но это самый крупный контракт в его карьере. То есть это более 800 000 евро в год.