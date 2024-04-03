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Кая Каллас поддержала идею назначить ее «королевой всей Европы»

Иван Скрябин
, журналист
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Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас и Марк Рютте в октябре 2021 года.
Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас и Марк Рютте в октябре 2021 года. Фото: AFP / Scanpix

Премьер-министр Эстонии подтвердила, что не стремится стать генсеком НАТО. Она заявила о поддержке выдвижения на этот пост премьера Голландии Марка Рютте. Вместе с тем Кая Каллас считает неплохой идею назначения ее королевой.

Кая Каллас рассказала, что поддерживает кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО. Премьер Эстонии сообщила, что подробно обсудила увеличение расходов на оборону с этим коллегой по альянсу и ЕС.

«Для сильного НАТО нам необходимо ясно смотреть на Россию, увеличить расходы на сдерживание и оборону, поддержать членство Украины и географический баланс. Я подробно обсудила это с Марком Рютте и он привержен этим приоритетам. Эстония может поддержать его на посту генерального секретаря НАТО», - написала Каллас в своем аккаунте в соцсети X.

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