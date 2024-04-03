Кая Каллас поддержала идею назначить ее «королевой всей Европы»

Кая Каллас рассказала, что поддерживает кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО. Премьер Эстонии сообщила, что подробно обсудила увеличение расходов на оборону с этим коллегой по альянсу и ЕС.

«Для сильного НАТО нам необходимо ясно смотреть на Россию, увеличить расходы на сдерживание и оборону, поддержать членство Украины и географический баланс. Я подробно обсудила это с Марком Рютте и он привержен этим приоритетам. Эстония может поддержать его на посту генерального секретаря НАТО», - написала Каллас в своем аккаунте в соцсети X.