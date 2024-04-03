Премьер-министр Эстонии подтвердила, что не стремится стать генсеком НАТО. Она заявила о поддержке выдвижения на этот пост премьера Голландии Марка Рютте. Вместе с тем Кая Каллас считает неплохой идею назначения ее королевой.
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Кая Каллас поддержала идею назначить ее «королевой всей Европы»
Кая Каллас рассказала, что поддерживает кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО. Премьер Эстонии сообщила, что подробно обсудила увеличение расходов на оборону с этим коллегой по альянсу и ЕС.