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Ультрасовременный завод, находящийся в застое, уволил почти половину сотрудников

Эйли Арула
, журналист
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Работа на заводе Baltania полностью не остановлена.
Работа на заводе Baltania полностью не остановлена. Фото: Margus Ansu

Между Йыгева и Пыльтсамаа в Вягари расположен завод биоугля Baltania, который начал работу в 2021 году. Тех, кто решил вести в Эстонии производство с инновационными технологиями, еще до строительства завода в СМИ называли визионерами. К сегодняшнему дню, по оценке владельцев, на заводе должны были быть заняты 300 человек. Ежегодно там должно было производиться около 160 000 тонн биоугля.

Но реальность такова, что в течение последних лет была предпринята попытка наладить работу завода с несколькими десятками сотрудников, и в марте почти половина из этих немногих получила уведомление об увольнении. В уведомлении об увольнении в качестве объяснения было сказано, что трудовой договор прекращают по экономическим причинам.

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