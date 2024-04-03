Новая Контавейт? 12-летняя девочка обыграла на Кубке Эстонии даже более опытных теннисисток

На турнире, проходившем в Тяхтвере, Аникина показала великолепную игру, проиграв за весь турнир лишь один сет.

12-летняя теннисистка уверенно начала турнир, убедительно обыграв в первом туре Паулу Пухтла со счетом 6:1, 6:0.

Во втором туре она встретилась с Маарьей Лейнштреп, которая в первом сете сумела обыграть Аникину со счетом 7:5. Аникина, проведшая свой первый матч, быстро восстановилась и выиграла следующие два сета со счетом 6:3 и 6:0.

В восьмерке лучших Аникина не уступила Лийзе-Марии Сувинымме ни одного гейма, ее счет - 6:0, 6:0. В полуфинале талантливая спортсменка обыграла свою одноклубницу Лооре Кулль со счетом 6:2, 6:3, а в решающем матче - Ханку Мюльберг 6:2, 6:4.

В итоге Елизавета Аникина вернулась домой с Кубка Эстонии с двумя трофеями, поскольку также выиграла в парном матче, где заняла первое место с Лейнштреп.