Эксперт: при оформлении жилищного кредита можно сэкономить тысячи евро

«Первый и самый важный шаг, который нужно сделать, чтобы получить лучшую ставку по жилищному кредиту, – это запросить предложения у разных банков. Если сравнивать сейчас с тем, что было 10 лет назад, конкуренция в банковской сфере возросла, а это значит, что и предложенные процентные ставки могут существенно отличаться», – говорит Ребане.

Ребане уточнил, что зачастую трудно понять, какую часть процентная ставка может составлять от суммы кредита: даже пара десятых долей процента могут означать разницу в тысячи евро на протяжении нескольких десятилетий. «В настоящее время Luminor предлагает жилищные кредиты со ставкой 1,35% при определенных условиях. Если предположить, что средняя квартира в таллиннской новостройке стоит 260 000 евро, покупатель вносит первоначальный взнос в размере 15% и берет кредит на 30 лет, то за кредит с конкурирующей процентной ставкой в 1,6%, учитывая текущий Euribor, он заплатит на 13 000 евро больше», – объяснил Ребане.

Однако, по словам Ребане, процентная ставка – не единственный фактор для сравнения: «После получения предложений от нескольких банков, помимо сравнения процентной ставки, необходимо рассмотреть и другие условия кредитного предложения, например комиссию за заключение кредитного договора». Он добавил, что в договорах о жилищном кредитовании могут быть дополнительные условия, на которые следует обратить внимание. Например, условия досрочного погашения и другие сопутствующие и административные расходы.