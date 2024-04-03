Премьер-министр Кая Каллас и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудят на встрече всестороннюю поддержку Украины, в том числе ее восстановление. Кроме того, будут обсуждаться использование замороженных активов России, привлечение агрессора к ответственности и тема санкций. Помимо прочего, стороны обсудят путь Украины в Европейский союз и НАТО.

Премьер-министр Каллас перед встречей с премьер-министром Украины Шмыгалем заявила, что мы должны продолжать поддерживать Украину в военном, экономическом и политическом отношении. «Мы верим в победу Украины и в то, что зло может быть побеждено», - сказала Каллас.

Премьер-министр также подчеркнула, что наступил решающий момент и нам следует продолжать фокусировать свое внимание на поддержке Украины. «Мы не должны отвлекаться на внутриполитические вопросы, особенно в контексте предстоящих выборов в Европе и за ее пределами. Если агрессия России в Украине оправдает себя, мы все окажемся в гораздо более опасном мире», - сказала она.