Позитив ⟩ Криптовалюты растут, чего ждать дальше?

Рынки сейчас несколько более турбулентны, чем обычно, цены на все основные криптоактивы демонстрировали в марте быстрый рост, пишет Полина Бротье, представитель Binance в Эстонии, в ежемесячном обзоре крипторынка.

Март был неспокойным месяцем, однако общая тенденция крипторынков по-прежнему восходящая.

Биткоин (BTC) начал прошлый месяц с 56 682 евро и закончил на уровне 65 872 евро - рост, таким образом, составил 16,2 процента в месячном сравнении.

Стоит отметить, что впервые в истории у биткоина было семь так называемых «зеленых» месяцев подряд, когда цена росла месяц за месяцем.

Цена эфира (Ethereum, ETH) в начале марта составляла 3093 евро, к концу месяца она выросла до 3374 евро (+9,1 процента).

В отличие от биткоина, ETH не достиг исторического пика в течение месячного цикла, составляющего 4451 евро (столько стоил эфир более двух лет назад, 16 ноября 2021 года).

Тем временем Build-and-Build (BNB – токен, ранее известный как Binance Coin) продемонстрировал в марте резкий рост, поднявшись на целых 46 процентов.

BNB начал март с 372 евро и к концу месяца достиг 544 евро. Это еще также не исторический пик (643 евро токен стоил три года назад), так что еще есть куда расти.

Некоторые так называемые мем-монеты в марте принесли своим владельцам более чем 300-процентный прирост стоимости.