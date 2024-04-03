Общий позитивный настрой на крипторынках продолжился в ожидании дальнейшего укрепления позиций биткоина.
Позитив ⟩ Криптовалюты растут, чего ждать дальше?
Рынки сейчас несколько более турбулентны, чем обычно, цены на все основные криптоактивы демонстрировали в марте быстрый рост, пишет Полина Бротье, представитель Binance в Эстонии, в ежемесячном обзоре крипторынка.
Март был неспокойным месяцем, однако общая тенденция крипторынков по-прежнему восходящая.
Биткоин (BTC) начал прошлый месяц с 56 682 евро и закончил на уровне 65 872 евро - рост, таким образом, составил 16,2 процента в месячном сравнении.
Стоит отметить, что впервые в истории у биткоина было семь так называемых «зеленых» месяцев подряд, когда цена росла месяц за месяцем.
Цена эфира (Ethereum, ETH) в начале марта составляла 3093 евро, к концу месяца она выросла до 3374 евро (+9,1 процента).
В отличие от биткоина, ETH не достиг исторического пика в течение месячного цикла, составляющего 4451 евро (столько стоил эфир более двух лет назад, 16 ноября 2021 года).
Тем временем Build-and-Build (BNB – токен, ранее известный как Binance Coin) продемонстрировал в марте резкий рост, поднявшись на целых 46 процентов.
BNB начал март с 372 евро и к концу месяца достиг 544 евро. Это еще также не исторический пик (643 евро токен стоил три года назад), так что еще есть куда расти.
Некоторые так называемые мем-монеты в марте принесли своим владельцам более чем 300-процентный прирост стоимости.
Важным событием также стал запуск криптовалютного фонда BUIDL, созданного компанией по управлению активами BlackRock, чьей базовой технологией является экосистема Ethereum.
Это одна из первых токенизаций так называемых реальных активов крупным маркет-мейкером и важный пример внедрения криптотехнологий в традиционный финансовый мир.
К началу апреля объем фонда BUIDL достиг 275 миллионов долларов, и BlackRock поставила перед собой цель токенизировать все свои активы, общая сумма которых составляет около 10 миллиардов долларов.
В качестве позитивной новости можно назвать и то, что потери криптовалютных инвесторов из-за различного рода мошенничеств в марте сократились почти вдвое по сравнению с предыдущим месяцем.
Криптобиржа Binance и криптоиндустрия в целом приложили значительные усилия для защиты своих клиентов и их активов, а также для расширения сотрудничества в сфере безопасности как между собой, так и с правоохранительными органами.