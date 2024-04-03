ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Полыхающие заводы в Татарстане подтверждают высочайший уровень украинских дронов

На передовой российская армия продолжила активные атаки в южной части Донбасса.
В районе Сватово и Северодонецка российская армия продолжила наступление в направлении Лимана. Бои идут на участке между поселком Терны и оккупированным городом Кременная. Вчера российские части не смогли там продвинуться.
Интенсивность атак российских подразделений в районе Бахмута вчера значительно снизилась, а попытки атаковать север и юг города не принесли успеха.
В Донецкой области продолжались очень активные атаки российской армии в западном направлении от Авдеевки, где российской армии удалось добиться определенного прогресса в «серой зоне», и украинские войска постепенно отходят к своей основной линии обороны.
Южнее наиболее ожесточенные атаки продолжаются в районе населенного пункта Новомихайловка, где российским частям удалось немного улучшить свои позиции. Попытки атак также предпринимаются в приграничных районах Донецкой и Запорожской областей, но никакого прогресса там не наблюдается.
На Южном фронте российская армия провела несколько безуспешных атак в районе Токмака. Были очень активные попытки атаковать украинские позиции на восточном берегу Днепра, но сообщений об их успехе пока нет.
Заявление Лукашенко
СМИ цитируют заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что его страна готовится к войне. Полный текст его заявления гораздо более сложен и не может быть истолкован как намерение Беларуси начать войну. С начала марта в Беларуси проходят постоянные учения и проверки боеготовности. Лидер Беларуси пытается усилить сдерживание как в направлении Запада, так и в направлении своей оппозиции, но участвовать в военных действиях он не намерен.
Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил официальную позицию США о том, что они не поддерживают атаки Украины на объекты на территории России. Такая позиция, безусловно, мотивирует Россию продолжать военную агрессию на стратегическом уровне. Это еще и тактически беззубо, поскольку почти все авиаудары по Украине Россия наносит со своей территории, а не с оккупированных территорий.
При этом госсекретарь США заявил, что Украина обязательно станет членом НАТО и что вопрос лишь в процессе, ведущем к этому, но в контексте нынешней политики США по поддержке Украины все остается в перспективе будущего неконкретным.