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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Полыхающие заводы в Татарстане подтверждают высочайший уровень украинских дронов

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Mihkel Maripuu
  • Пострадавший завод в Нижнекамске ежегодно перерабатывает 2,6 процента всей добываемой в РФ нефти
  • Госсекретарь США заявил, что Украина обязательно станет членом НАТО

Тот факт, что у России недостаточно средств ПВО для защиты своей территории, еще раз получил свое подтверждение, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Вчера президент Зеленский подписал законы, на основании которых минимальный возраст тех, кто может быть мобилизован, снижен с 27 до 25 лет, а также введена электронная процедура в процессе мобилизации. Украина, видимо, теперь надеется ускорить процесс мобилизации и тем самым обеспечить ротацию частей, которые дольше находились на фронте. Но на практике это будет сделать сложно.

Атаки в Татарстане

Министр информационных технологий и связи Украины Федоров вчера заявил, что в Украине теперь есть беспилотники, способные атаковать объекты на расстоянии более 1000 км. В своем вечернем выступлении президент Зеленский также посчитал важным поговорить о решающей роли дронов в нынешней войне. Словно в подтверждение этих слов украинские дроны атаковали завод по производству дронов в поселке Елабуга в Татарстане.

Момент нападения местные жители запечатлели и опубликовали в социальных сетях. Из этого видеоролика с криками на татарском языке и несколькими нецензурными словами на русском можно сделать вывод, что нападение стало полной неожиданностью. Нет, похоже, никаких сигналов воздушной тревоги, не говоря уже о работе ПВО. Примененный дрон определенно является дроном дальнего действия, он не прилетел откуда-то поблизости и должен был преодолеть не менее 1200 км, чтобы достичь цели. Оценить результаты атаки на основании этого видеоматериала не представляется возможным.

Атака беспилотника также произошла в Нижнекамске (тоже в Татарстане), где пострадал нефтеперерабатывающий завод. По информации, появившейся на данный момент в украинских СМИ, это была совместная операция, организованная Службой внутренней безопасности и военной разведкой Украины. Конкретный завод перерабатывает 8 млн тонн нефти в год, что составляет 2,6 процента от общего объема добычи нефти в России.

В очередной раз подтвердился тот факт, что у России недостаточно средств ПВО для защиты своей территории.

Новый разговор о «голой вечеринке»

Советник Минобороны России обвинил США и НАТО в организации знаменитой «голой вечеринки» для российской элиты с целью раскола российской молодежи. Если бы это было правдой, перед НАТО стоило бы испытать особое благоговение. Важно, что с этого события прошло уже очень много времени, а российский чиновник почему-то опять посчитал необходимым подойти к этой теме с совершенно новой и язвительной стороны. Та вечеринка предназначалась для московской элиты, и лично Путин счел необходимым ее осудить.

Возможно, в российских социальных сетях идут дискуссии о том, почему дети российских лидеров и олигархов не участвуют в военных действиях и не идут в армию, и время от времени кто-то снова вспоминает об этой вечеринке. Это, конечно, очень неприятная тема для тамошнего руководства, особенно в то время, когда РПЦ пытается представить войну против Украины как священную войну за православные ценности.

Российская армия вчера атаковала Украину четырьмя иранскими беспилотниками, все из которых были уничтожены украинской ПВО. Украина атаковала четырьмя беспилотниками районы близ Курска, где на одном объекте возник крупный пожар.

Российские атаки

Вчера российская армия атаковала город Днепр ракетой, которая попала в здание школы и детского сада. Пострадали восемнадцать человек, в том числе пятеро детей, но, к счастью, по предварительным данным, никто не погиб.

На передовой российская армия продолжила активные атаки в южной части Донбасса.

В районе Сватово и Северодонецка российская армия продолжила наступление в направлении Лимана. Бои идут на участке между поселком Терны и оккупированным городом Кременная. Вчера российские части не смогли там продвинуться.

Интенсивность атак российских подразделений в районе Бахмута вчера значительно снизилась, а попытки атаковать север и юг города не принесли успеха.

В Донецкой области продолжались очень активные атаки российской армии в западном направлении от Авдеевки, где российской армии удалось добиться определенного прогресса в «серой зоне», и украинские войска постепенно отходят к своей основной линии обороны.

Южнее наиболее ожесточенные атаки продолжаются в районе населенного пункта Новомихайловка, где российским частям удалось немного улучшить свои позиции. Попытки атак также предпринимаются в приграничных районах Донецкой и Запорожской областей, но никакого прогресса там не наблюдается.

На Южном фронте российская армия провела несколько безуспешных атак в районе Токмака. Были очень активные попытки атаковать украинские позиции на восточном берегу Днепра, но сообщений об их успехе пока нет.

Заявление Лукашенко

СМИ цитируют заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что его страна готовится к войне. Полный текст его заявления гораздо более сложен и не может быть истолкован как намерение Беларуси начать войну. С начала марта в Беларуси проходят постоянные учения и проверки боеготовности. Лидер Беларуси пытается усилить сдерживание как в направлении Запада, так и в направлении своей оппозиции, но участвовать в военных действиях он не намерен.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил официальную позицию США о том, что они не поддерживают атаки Украины на объекты на территории России. Такая позиция, безусловно, мотивирует Россию продолжать военную агрессию на стратегическом уровне. Это еще и тактически беззубо, поскольку почти все авиаудары по Украине Россия наносит со своей территории, а не с оккупированных территорий.

При этом госсекретарь США заявил, что Украина обязательно станет членом НАТО и что вопрос лишь в процессе, ведущем к этому, но в контексте нынешней политики США по поддержке Украины все остается в перспективе будущего неконкретным.

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