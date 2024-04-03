ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Полыхающие заводы в Татарстане подтверждают высочайший уровень украинских дронов

В очередной раз подтвердился тот факт, что у России недостаточно средств ПВО для защиты своей территории.

Новый разговор о «голой вечеринке»

Советник Минобороны России обвинил США и НАТО в организации знаменитой «голой вечеринки» для российской элиты с целью раскола российской молодежи. Если бы это было правдой, перед НАТО стоило бы испытать особое благоговение. Важно, что с этого события прошло уже очень много времени, а российский чиновник почему-то опять посчитал необходимым подойти к этой теме с совершенно новой и язвительной стороны. Та вечеринка предназначалась для московской элиты, и лично Путин счел необходимым ее осудить.

Возможно, в российских социальных сетях идут дискуссии о том, почему дети российских лидеров и олигархов не участвуют в военных действиях и не идут в армию, и время от времени кто-то снова вспоминает об этой вечеринке. Это, конечно, очень неприятная тема для тамошнего руководства, особенно в то время, когда РПЦ пытается представить войну против Украины как священную войну за православные ценности.

Российская армия вчера атаковала Украину четырьмя иранскими беспилотниками, все из которых были уничтожены украинской ПВО. Украина атаковала четырьмя беспилотниками районы близ Курска, где на одном объекте возник крупный пожар.

Российские атаки