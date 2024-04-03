По согласованию с советом председатель правления Enefit Green Ааво Кярмас покинет свой пост 1 июля.
В июле многолетний глава Enefit Green покинет свой пост
В ближайшее время совет предприятия приступит к поиску нового председателя правления.
Полномочия Ааво Кярмаса как члена и председателя правления Enefit Green начались 5 июля 2017 года.
По словам председателя совета Enefit Green Андруса Дурейко, под руководством Ааво Кярмаса предприятие превратилось в крупнейшего производителя ветровой энергии в странах Балтии и в одно из крупнейших предприятий, акции которых котируются на балтийской фондовой бирже Nasdaq, операции были расширены на Финляндию, Латвию, Литву и Польшу, а также было организовано успешное IPO.
Помимо Ааво Кярмаса в правление Enefit Green входят ответственный за производство Иннар Каазик, ответственный за финансы Вейко Ряйм и ответственный за развитие Андрес Маазинг.