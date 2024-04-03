В июле многолетний глава Enefit Green покинет свой пост

По словам председателя совета Enefit Green Андруса Дурейко, под руководством Ааво Кярмаса предприятие превратилось в крупнейшего производителя ветровой энергии в странах Балтии и в одно из крупнейших предприятий, акции которых котируются на балтийской фондовой бирже Nasdaq, операции были расширены на Финляндию, Латвию, Литву и Польшу, а также было организовано успешное IPO.