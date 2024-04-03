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В июле многолетний глава Enefit Green покинет свой пост

BNS
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Ааво Кярмас.
Ааво Кярмас. Фото: Sander Ilvest

По согласованию с советом председатель правления Enefit Green Ааво Кярмас покинет свой пост 1 июля.

В ближайшее время совет предприятия приступит к поиску нового председателя правления.

Полномочия Ааво Кярмаса как члена и председателя правления Enefit Green начались 5 июля 2017 года.

По словам председателя совета Enefit Green Андруса Дурейко, под руководством Ааво Кярмаса предприятие превратилось в крупнейшего производителя ветровой энергии в странах Балтии и в одно из крупнейших предприятий, акции которых котируются на балтийской фондовой бирже Nasdaq, операции были расширены на Финляндию, Латвию, Литву и Польшу, а также было организовано успешное IPO.

Помимо Ааво Кярмаса в правление Enefit Green входят ответственный за производство Иннар Каазик, ответственный за финансы Вейко Ряйм и ответственный за развитие Андрес Маазинг.

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