Luminor: Эстония вновь страдает от значительного повышения цен

Цены в стране продолжили рост. Гармонизированный индекс потребительских цен увеличился в прошлом месяце на 0,44 процента, а с учетом сезонных колебаний – на 0,4 процента, говорится в обнародованной сегодня предварительной оценке Департамента статистики.

Торговцы продолжают привлекать покупателей дисконтными ценами, поэтому можно существенно сэкономить, гибко планируя потребление и покупая более дешевые товары, отмечает Ленно Уускюла.

Однако на гармонизированном индексе потребительских цен это не отражается, поскольку он отслеживает динамику цен конкретной корзины.

В годовом исчислении мартовский рост потребительских цен составил 4,1 процента – этот условный период можно разделить поровну на два полугодия.

Если рост цен в первом полугодии объяснялся в основном завершением мер энергоподдержки, то рост цен во втором полугодии был обусловлен повышением налога с оборота, констатирует Уускюла.

Это плохая новость как для эстонских предприятий, так и для потребителей, поскольку рост цен сводит на нет влияние повышения заработной платы на покупательную способность населения, в результате чего объемы продаж также не растут.

Кроме того, следует отметить, что рост цен в Эстонии является одним из самых больших среди европейских стран.

Это продолжает оказывать негативное влияние на ценовую конкурентоспособность эстонской экономики: уровень цен по сравнению с годами, предшествовавшими коронакризису, у нас значительно выше, нежели в среднем по Европе, резюмирует главный экономист Luminor.