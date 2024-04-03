Цены на топливо немного выросли, услуги и некоторые товары также дорожают - отчасти из-за постепенного введения более высокого налога с оборота, пишет главный экономист банка Luminor Ленно Уускюла.
Luminor: Эстония вновь страдает от значительного повышения цен
Цены в стране продолжили рост. Гармонизированный индекс потребительских цен увеличился в прошлом месяце на 0,44 процента, а с учетом сезонных колебаний – на 0,4 процента, говорится в обнародованной сегодня предварительной оценке Департамента статистики.
Торговцы продолжают привлекать покупателей дисконтными ценами, поэтому можно существенно сэкономить, гибко планируя потребление и покупая более дешевые товары, отмечает Ленно Уускюла.
Однако на гармонизированном индексе потребительских цен это не отражается, поскольку он отслеживает динамику цен конкретной корзины.
В годовом исчислении мартовский рост потребительских цен составил 4,1 процента – этот условный период можно разделить поровну на два полугодия.
Если рост цен в первом полугодии объяснялся в основном завершением мер энергоподдержки, то рост цен во втором полугодии был обусловлен повышением налога с оборота, констатирует Уускюла.
Это плохая новость как для эстонских предприятий, так и для потребителей, поскольку рост цен сводит на нет влияние повышения заработной платы на покупательную способность населения, в результате чего объемы продаж также не растут.
Кроме того, следует отметить, что рост цен в Эстонии является одним из самых больших среди европейских стран.
Это продолжает оказывать негативное влияние на ценовую конкурентоспособность эстонской экономики: уровень цен по сравнению с годами, предшествовавшими коронакризису, у нас значительно выше, нежели в среднем по Европе, резюмирует главный экономист Luminor.