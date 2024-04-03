Секретаря СНБО уволили за оскорбление Ли Хуэя, польские фермеры блокируют КПП, Харьков строит подземные школы. Обзор событий в Украине

Очевидно, что не помогли в этом вопросе и межправительственные консультации, которые состоялись в Варшаве 28 марта. На эти переговоры возлагались большие надежды. Но по сути они показали, что торговая война, которую Польша ведет против Украины, только набирает свои обороты. В Киеве выражают осторожные надежды, что проблема связана с выборами в Европарламент и, соответственно, может быть решена после них. Однако сам прецедент такой позиции Польши (и относительно блокировки границы, и в агрополитике) стал холодным душем для украинских евроромантиков.

«Анализируя ситуацию вокруг всех введенных Польшей односторонних ограничений, должна признать: еще пару лет назад мы вообще не могли себе представить такую ситуацию на общем рынке Евросоюза. Ведь общий рынок ЕС - это основа существования Европейского союза», - призналась вице-премьер.

«Украина требует соблюдения правил единого рынка ЕС. Однако мы видим, что Европейская комиссия не играет в этом вопросе проактивной роли», - обозначила она свой шок.

Польские фермеры снова заблокировали КПП на границе с Украиной. Фото: SERGEI GAPON

Вопреки всему этому, украинские участники переговоров в Варшаве 28 марта оценивают их скорее позитивно.

«Хорошо, что эта встреча состоялась. Плохо, что она не состоялась раньше», - отметил министр аграрной политики Николай Сольский. По его словам, «мы стали вдвое ближе к компромиссу с Польшей по большинству аграрных вопросов, чем были до этих переговоров».