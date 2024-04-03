Причины увольнения Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, новая блокада для украинских грузовиков, которую устроили на границе польские фермеры, и строительство подземных школ в Харькове. Эти темы были наиболее актуальными в Украине всю последнюю неделю, пишет украинский журналист Сергей Гармаш.
Секретаря СНБО уволили за оскорбление Ли Хуэя, польские фермеры блокируют КПП, Харьков строит подземные школы. Обзор событий в Украине
Минувшая неделя в Украине была отмечена важными кадровыми решениями. Процесс, начатый отставкой главкома ВСУ Валерия Залужного, теперь коснулся Совета национальной безопасности и обороны, и как следствие - Службы внешней разведки.
Китайский фактор во внутренней политике
26 марта президент Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. За всю историю этого органа Данилов был, пожалуй, самым публичным его руководителем. Что, надо признать, не всегда служило интересам национальной безопасности.
Например, в октябре 2022 года он заявил в телеэфире, что «русский язык должен исчезнуть с нашей территории вообще как элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения…». Такое заявление в государстве, где сорок процентов населения являются русскоязычными и проживают как раз в регионах, в которых ведутся военные действия, вряд ли способствовало повышению лояльности местного населения к ВСУ и киевскому руководству. А данные соцопросов, показавшие, что после двух лет войны сорок процентов украинцев ощущают дискриминацию по языковому признаку - это вообще жирный вопрос к Совету национальной безопасности. Ведь ощущение себя дискриминируемым в собственной стране отражается и на мотивации людей защищать ее…
Впрочем, своей должности Алексей Данилов лишился не из-за этого. Для офиса президента, как пишут украинские СМИ, важнее оказалось публичное оскорбление, которое Данилов нанес китайцам.
Комментируя визит в Украину спецпредставителя Китая Ли Хуэя и позицию Пекина о необходимости компромиссных мирных переговоров с Россией, Данилов скаламбурил: «Я не понимаю, как кто-то может нашими территориями, нашими землями вот так брать и разбрасываться, потому что какому-то Хуи, я извиняюсь, как там фамилия, показалось, что они должны это решать».
«Андрей Ермак и дипломатическая команда Зеленского уже несколько месяцев пытаются уговорить Пекин приехать на Форум мира без России. Переговоры идут тяжело и без особых продвижений. Поэтому после такой свободы в выражениях секретаря СНБО… Через неделю после этого эфира президент объявил о замене Данилова», - написала «Европейская правда».
Новым секретарем Совбеза стал Александр Литвиненко. До этого он два с половиной года занимал должность главы Службы внешней разведки. А еще ранее более 20 лет работал в различных структурах СНБО, в том числе заместителем его секретаря.
Главное отличие Литвиненко от Данилова - это его непубличность. Будучи не политиком, а скорее аналитиком и опытным аппаратчиком, новый секретарь СНБОУ умеет быть в тени.
Кроме того, Литвиненко считается воспитанником Владимира Горбулина - легендарного секретаря Совбеза времен президента Кучмы, который сделал этот орган самым влиятельным и эффективным за всю его историю. Вероятно, это обусловило определенные ожидания Владимира Зеленского от прихода нового секретаря и нового качества СНБО. «Мы начинаем обновленную работу Совета национальной безопасности и обороны Украины», - написал он.
Ну и поскольку с уходом Литвиненко освободилась должность главы Службы внешней разведки, ее занял его заместитель, генерал Олег Иващенко. До СВР он работал первым заместителем начальника ГУР МО Украины.
То есть кабинетного аналитика сменил боевой генерал. Безусловно, это отразится на стиле работы внешней разведки.
Впрочем президент Зеленский этого от нее и ожидает. Комментируя назначение нового главы СВР, он сказал: «Россия тратит миллиарды долларов ежегодно на операции в странах их интереса. Они распространяют хаос, подрывают работу нормальных институтов, вкладываются в дезинформацию, в подкуп общественных и политических лидеров… Мы не можем противопоставить подобный ресурс, который есть у России, в частности финансовый, но украинцы способны переигрывать Россию своей смелостью, решительностью и идеями».
При этом, Зеленский обозначил четкие задачи СВР и правительства: «Служба внешней разведки Украины должна стать более активной в выполнении ее институциональных задач. С другой стороны, надежная работа такой организации не может быть дешевой, и это сейчас задача для правительства в целом. И Министерству финансов нужно искать, находить финансовую основу для работы нашей разведки, расширить финансирование под конкретные проекты, под конкретные цели и в целом под развитие системы внешней разведки».
Конечно, не все желания становятся реальностью, особенно при отсутствии финансов, но «человек растет вместе с целью, которую он перед собой ставит».
Чем запомнится Польша
Второго апреля, после Пасхального перерыва, польские фермеры возобновили блокирование КПП на границе с Украиной.
Это не было неожиданностью. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина как раз на прошлой неделе признала: «Имея переговоры по мониторингу экспорта и импорта определенной продукции, мы не имеем диалога о том, как завершить кризис, связанный с блокированием украинской границы».
Очевидно, что не помогли в этом вопросе и межправительственные консультации, которые состоялись в Варшаве 28 марта. На эти переговоры возлагались большие надежды. Но по сути они показали, что торговая война, которую Польша ведет против Украины, только набирает свои обороты. В Киеве выражают осторожные надежды, что проблема связана с выборами в Европарламент и, соответственно, может быть решена после них. Однако сам прецедент такой позиции Польши (и относительно блокировки границы, и в агрополитике) стал холодным душем для украинских евроромантиков.
«Анализируя ситуацию вокруг всех введенных Польшей односторонних ограничений, должна признать: еще пару лет назад мы вообще не могли себе представить такую ситуацию на общем рынке Евросоюза. Ведь общий рынок ЕС - это основа существования Европейского союза», - призналась вице-премьер.
«Украина требует соблюдения правил единого рынка ЕС. Однако мы видим, что Европейская комиссия не играет в этом вопросе проактивной роли», - обозначила она свой шок.
Вопреки всему этому, украинские участники переговоров в Варшаве 28 марта оценивают их скорее позитивно.
«Хорошо, что эта встреча состоялась. Плохо, что она не состоялась раньше», - отметил министр аграрной политики Николай Сольский. По его словам, «мы стали вдвое ближе к компромиссу с Польшей по большинству аграрных вопросов, чем были до этих переговоров».
Впрочем, на одобренном обоими правительствами совместном коммюнике это сближение не отразилось. Стороны «подтвердили, что меры по либерализации торговли должны быть сформированы таким образом, чтоб иметь позитивное влияние на экономику Республики Польша и других государств-членов ЕС, а также Украины, при этом не дестабилизируя их рынки, и что совместно разработанные механизмы должны контролировать стабильность торговли, учитывая смену ситуации с безопасностью в Украине». Ни о чем!
Зато не обошлось без скандала. Участники переговоров рассказали СМИ о деструктивном поведении заместителя министра сельского хозяйства Польши Михаила Колодзейчака. «Сложилось впечатление, что он находится под действием определенных веществ: он постоянно выбегал из зала, а когда возвращался, начинал атаковать нас с новой силой, требуя от присутствующих не допустить, чтоб украинцы захватили польские земли», - рассказал президент ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса Алекс Лиситта.
«А когда мы начали говорить, что наши фермеры находятся в иных условиях, чем польские, он заявил, что не нужно пытаться разжалобить его войной, ему это не интересно. А под конец переговоров он сделал длинный спич почему-то о Гадячской унии (1658 год - прим. авт.), а потом вдруг заявил, что если мы не согласимся на польские условия, пусть нас завоюет Путин, потому что так нам и надо», - цитирует Лиситту «Европейская правда».
Вряд ли украинцы запомнят что-нибудь из этой «межправительственной встречи», кроме заместителя польского министра - последователя Путина в исторических изысканиях …
Дети подземелий
И в заключение небольшой, но не менее яркий сюжет из Харькова. Мэр города Игорь Терехов сообщил в понедельник, что в городе практически закончилось строительство подземной школы, рассчитанной на 450 учеников в одну смену. Построили ее «чтобы уберечь детей от обстрелов россиян».
Такие же «подземные школы», по словам Терехова, будут строиться во всех девяти районах города-миллионника.
Символично, что в этот же день власти Харькова заявили и о том, что «практически вся коммунальная и частная энергетическая инфраструктура Харькова разрушена россиянами по состоянию на 1 апреля».
Харьков всегда был одним из самых пророссийских городов в Украине. Вряд ли дети, выросшие благодаря России в подземельях, сохранят эту региональную особенность. Да и их родители тоже.
Справка об авторе
Сергей Гармаш - украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991–1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года - главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.