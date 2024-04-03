В марте средняя цена квадратного метра таллиннских квартир выросла на 2,7% по сравнению с февралем и составила 2967 евро, однако ожидаемого скачка активности заключения сделок не произошло, сказал, опираясь на имеющиеся данные статистики, руководитель 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер.
Обзор: на рынке квартир март выдался прохладным - это хорошо или плохо?
«Дело в том, что сделок было заключено даже немного меньше, чем в прошлом месяце. Однако, если посмотреть на календарь, оказывается, что этот год совершенно исключительный: в феврале рабочих дней было даже больше, чем в марте», - отметил Вахтер, по мнению которого, вполне вероятно, что сезонная активность все же начнется с приходом теплой весенней погоды.
«Впрочем, можно сказать, что один из секторов даже переживает небольшой бум: оценщики уже несколько месяцев очень заняты, и ожидание порой растягиваются до двух-трех недель. Значительная часть оценок связана с волной рефинансирования действующих договоров жилищного кредитования, но наверняка немало и клиентов, имеющих серьезные планы покупки», - прокомментировал Вахтер текущие тенденции на рынке.
Медианная цена квадратного метра квартир в Таллинне в прошлом месяце составила 2776 евро, что на 2,4% процента больше, чем в феврале. По сравнению с мартом 2023 года, рост составил 0,4%. «Медианная цена, по сути, весь год оставалась одинаковой. Люди откладывали покупку недвижимости, но это не может продолжаться бесконечно. Наступит переломный момент, после которого все больше людей будут заинтересованы в ограниченном количестве объектов недвижимости», – поделился Вахтер.
Самая дорогая квартира была продана в марте за 800 000 евро. В марте в Таллинне было заключено 714 сделок купли-продажи, то есть на 10% меньше, чем в феврале. В марте 2023 года в Таллинне было заключено 1006 сделок с недвижимостью. В марте нынешнего года в Таллинне было продано 22 застроенных земельных участка, что на один больше, чем в феврале. Самый дорогой частный дом на земельном участке был продан в марте за 1 510 000 евро.