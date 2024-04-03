Обзор: на рынке квартир март выдался прохладным - это хорошо или плохо?

«Дело в том, что сделок было заключено даже немного меньше, чем в прошлом месяце. Однако, если посмотреть на календарь, оказывается, что этот год совершенно исключительный: в феврале рабочих дней было даже больше, чем в марте», - отметил Вахтер, по мнению которого, вполне вероятно, что сезонная активность все же начнется с приходом теплой весенней погоды.

«Впрочем, можно сказать, что один из секторов даже переживает небольшой бум: оценщики уже несколько месяцев очень заняты, и ожидание порой растягиваются до двух-трех недель. Значительная часть оценок связана с волной рефинансирования действующих договоров жилищного кредитования, но наверняка немало и клиентов, имеющих серьезные планы покупки», - прокомментировал Вахтер текущие тенденции на рынке.