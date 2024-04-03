Жительница Хаапсалу потеряла почти 1000 евро из-за предложивших ей работу мошенников.
Мошенники соблазнили жительницу Хаапсалу ложным предложением работы и выманили у нее крупную сумму
В полицию в понедельник поступило сообщение о том, что в марте женщине позвонили и предложили ей возможность работать через приложение AnyDesk.
Женщина скачала приложение и внесла оговоренную сумму, а позже обнаружила, что с ее банковского счета был сделан перевод на зарубежный счет.
Причиненный ей ущерб составил 970 евро.