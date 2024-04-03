Ср, 3.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Мошенники соблазнили жительницу Хаапсалу ложным предложением работы и выманили у нее крупную сумму

BNS
Copy
Кибермошенники становятся все изобретательнее.
Кибермошенники становятся все изобретательнее. Фото: KACPER PEMPEL

Жительница Хаапсалу потеряла почти 1000 евро из-за предложивших ей работу мошенников.

В полицию в понедельник поступило сообщение о том, что в марте женщине позвонили и предложили ей возможность работать через приложение AnyDesk.

Женщина скачала приложение и внесла оговоренную сумму, а позже обнаружила, что с ее банковского счета был сделан перевод на зарубежный счет.

Причиненный ей ущерб составил 970 евро.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх