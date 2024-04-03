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Деньги не пахнут ⟩ Эстонский бизнесмен продолжает деятельность в России

Rus.Postimees
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Эстонско-российская граница.
Эстонско-российская граница. Фото: Konstantin Sednev / Scanpix

«Я хожу по тонкому льду», - признает предприниматель Айвар Фридрихсон, который не планирует закрывать свои магазины в России и который проносит через восточную границу незадекларированный товар, пишет Äripäev.

В России у Фридрихсона два магазина, которые работают в одном мебельном торговом центре Санкт-Петербурга. Если быть точнее, фирмой Helios, которая управляет магазинами, владеет его жена Елена Душенко, у которой есть вид на жительство в России, но супружеская пара ведет бизнес вместе.

Подробнее читайте в Äripäev.

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