«Я хожу по тонкому льду», - признает предприниматель Айвар Фридрихсон, который не планирует закрывать свои магазины в России и который проносит через восточную границу незадекларированный товар, пишет Äripäev.
Деньги не пахнут ⟩ Эстонский бизнесмен продолжает деятельность в России
В России у Фридрихсона два магазина, которые работают в одном мебельном торговом центре Санкт-Петербурга. Если быть точнее, фирмой Helios, которая управляет магазинами, владеет его жена Елена Душенко, у которой есть вид на жительство в России, но супружеская пара ведет бизнес вместе.
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