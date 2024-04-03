Деньги не пахнут ⟩ Эстонский бизнесмен продолжает деятельность в России

В России у Фридрихсона два магазина, которые работают в одном мебельном торговом центре Санкт-Петербурга. Если быть точнее, фирмой Helios, которая управляет магазинами, владеет его жена Елена Душенко, у которой есть вид на жительство в России, но супружеская пара ведет бизнес вместе.