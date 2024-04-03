На месте протоптанных тропинок в Таллинне появятся тротуары

По словам вице-мэра Владимира Света, речь идет о популярных у жителей районов маршрутах, где ранее отсутствовали удобные пешеходные дорожки, поэтому люди передвигались по тропинкам, протоптанным в зонах озеленения.

«При выборе мест мы принимали во внимание обратную связь от горожан и районных управ. Учитывая общее благоустройство города, протоптанные дорожки разумнее всего заасфальтировать - очевидно, что этого хотели бы и пользующиеся ими таллиннцы. В будущем вдоль тротуаров будет установлено освещение», - сказал Свет.

Новые отрезки тротуаров или ремонт дорожек запланированы в следующих местах:

В районе Хааберсти - дорожки за домами Ыйсмяэ-теэ, 45 и Ыйсмяэ-теэ, 47;

В районе Кесклинн - пешеходная дорожка улицы Виадукти (между улицами Веэрени и Леэте), рядом с бульваром Рявала, 17, возле пандуса на Татари, 64 (Rimi), отрезок между домами на ул. Херманни, 2 и Херманни, 6, рядом с домами на Выйстлусе, 8 и Выйстлусе, 12;

В районе Кристийне - на улице Коткапоя возле ж/д станции «Лиллекюла» и Марси, 6;

В районе Ласнамяэ - от домов на ул. К.Кярбери, 34 и К.Кярбери, 40 до тротуара, ведущего к Лаагна-теэ и автобусной остановки «Рауна», возле Кивила, 3а, дорожка от ул. Кивила, 22 до автобусной остановки, возле Палласти, 54, на Мустакиви-теэ на отрезке между Лаагна-теэ и ул. Пунане, возле автобусной остановки «Калевипоя»;