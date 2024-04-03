Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства построит тротуары в 30 местах по всему городу. Эти работы будут проведены на участках, где люди используют для передвижения вытоптанные тропинки или старые пешеходные дорожки с частично разрушенным твердым покрытием.
На месте вытоптанных тропинок в Таллинне появятся тротуары
По словам вице-мэра Владимира Света, речь идет о популярных у жителей районов маршрутах, где ранее отсутствовали удобные пешеходные дорожки, поэтому люди передвигались по тропинкам, вытоптанным в зонах озеленения.
«При выборе мест мы принимали во внимание обратную связь от горожан и районных управ. Учитывая общее благоустройство города, вытоптанные дорожки разумнее всего заасфальтировать - очевидно, что этого хотели бы и пользующиеся ими таллиннцы. В будущем вдоль тротуаров будет установлено освещение», - сказал Свет.
Новые отрезки тротуаров или ремонт дорожек запланированы в следующих местах:
В районе Хааберсти - дорожки за домами Ыйсмяэ теэ, 45 и Ыйсмяэ теэ, 47;
В районе Кесклинн - пешеходная дорожка улицы Виадукти (между улицами Веэрени и Леэте), рядом с бульваром Рявала, 17, возле пандуса на Татари, 64 (Rimi), отрезок между домами на ул. Херманни, 2 и Херманни, 6, рядом с домами на ул. Выйстлусе, 8 и Выйстлусе, 12;
В районе Кристийне - на улице Коткапоя возле ж/д станции «Лиллекюла» и Марси, 6;
В районе Ласнамяэ - от домов на ул. К.Кярбери, 34 и К.Кярбери, 40 до тротуара, ведущего к Лаагна теэ и автобусной остановки Рауна, возле Кивила, 3а, дорожка от ул. Кивила, 22 до автобусной остановки, возле Палласти, 54, на Мустакиви теэ на отрезке между Лаагна теэ и ул. Пунане, возле автобусной остановки Калевипоя;
В районе Мустамяэ - дорожка возле Ретке теэ, дорожка на Ретке теэ,1 - Ретке теэ, 3а, перед домом на бульв. Сыпрузе, 187, на Кадака теэ на отрезке между ул. Лаки и Мустамяэ теэ, дорожка между домами на Акадеэмия теэ, 50 и Акадеэмия теэ, 30а, возле Мустамяэ теэ, 161b.
В районе Нымме - несколько отрезков на бульваре Ряннаку, возле лестницы на ул. Кальда, на ул. Таммепярья между бульв. Кадака и Кальда, 64, на Пярнуском шоссе на отрезке между ул. Рохелине и и автобусной остановкой Рохелине;
В районе Пирита - возле Клоостриметса, 29, на Люкати теэ отрезок между ул. Йыэкалда и Козе теэ;
В районе Пыхья-Таллинн - отрезок между домами на ул. Пухангу, 2 и Пухангу, 12, пешеходная и велосипедная дорожка между автобусной станцией уездных автобусов и трамвайной линией в районе Балтийского вокзала, возле Копли, 45b, отрезок между Ристику и Ару на ул. Рукки, отрезок между парком на ул. Карьямаа и ул. Копли.
В настоящий момент Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства ведет подготовку тендеров на проектирование и строительство и ходатайствует о проектировочных условиях. Планируется начать проектирование весной и летом, асфальтирование, вероятно, будет проведено осенью. Предварительная стоимость работ составит 1,22 миллиона евро, включая НСО.