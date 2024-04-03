ДРАКА В ТАПА ⟩ Пресс-секретарь союзников: военная полиция задержала одного солдата

«У нас есть рапорт об инциденте, связанном с одним солдатом в Тапа в субботу, 30 марта, - пояснил Конлин в электронном письме в редакцию Virumaa Teataja. - Он был задержан на месте происшествия военной полицией. Мы можем подтвердить, что местные жители к инциденту не причастны. Британская армия ценит дисциплину, и этот инцидент расследуется военной полицией. Мы дадим дополнительные объяснения, когда у нас будет больше информации».