В субботу военная полиция задержала в Тапа участника драки - военнослужащего войск союзников. Никто из местных жителей не принимал участия в инциденте, сообщил пресс-секретарь союзников майор Марк Конлин.
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ДРАКА В ТАПА ⟩ Пресс-секретарь союзников: военная полиция задержала одного солдата
«У нас есть рапорт об инциденте, связанном с одним солдатом в Тапа в субботу, 30 марта, - пояснил Конлин в электронном письме в редакцию Virumaa Teataja. - Он был задержан на месте происшествия военной полицией. Мы можем подтвердить, что местные жители к инциденту не причастны. Британская армия ценит дисциплину, и этот инцидент расследуется военной полицией. Мы дадим дополнительные объяснения, когда у нас будет больше информации».