Postimees пишет, что готовящийся Министерством климата Закон о климате полон глупых предложений, будь то план по ограничению ввоза подержанных автомобилей, налог на инфраструктуру или запрет на сдачу в аренду плохо отремонтированных квартир. Хотя Закон о климате еще не находится в центре внимания, анализ Postimees показывает, что он имеет мало общего с реальной рыночной экономикой и, следовательно, с капитализмом.

В политическом плане это рискованно не только для Партии реформ, которая была создана в 1994 году именно для продвижения либеральной рыночной экономики и уклонения от какого-либо регулирования. Теперь круг, кажется, замкнулся, учитывая, что Кристен Михал, член Партии реформ, возглавляет Министерство климата. Конечно, в Эстонии есть политические партии, которые считают, что миром нужно управлять с помощью всевозможных правил и что рыночные экономические свободы - это всего лишь иллюзия.