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КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Выступим против зеленого сумасшествия

Postimees
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Министр климата Кристен Михал.
Министр климата Кристен Михал. Фото: Sander Ilvest
  • Закон о климате полон неразумных предложений
  • Министерство климата не может само по себе стать бюрократией
  • Нельзя терять рассудок из-за зеленого поворота

Зеленая революция не должна превратиться в зеленое безумие, не имеющее никакой связи с реальностью и желаниями народа.

Postimees пишет, что готовящийся Министерством климата Закон о климате полон глупых предложений, будь то план по ограничению ввоза подержанных автомобилей, налог на инфраструктуру или запрет на сдачу в аренду плохо отремонтированных квартир. Хотя Закон о климате еще не находится в центре внимания, анализ Postimees показывает, что он имеет мало общего с реальной рыночной экономикой и, следовательно, с капитализмом.

В политическом плане это рискованно не только для Партии реформ, которая была создана в 1994 году именно для продвижения либеральной рыночной экономики и уклонения от какого-либо регулирования. Теперь круг, кажется, замкнулся, учитывая, что Кристен Михал, член Партии реформ, возглавляет Министерство климата. Конечно, в Эстонии есть политические партии, которые считают, что миром нужно управлять с помощью всевозможных правил и что рыночные экономические свободы - это всего лишь иллюзия.

Но форсировать зеленую революцию предложениями, далекими от реальности, также рискованно для отношений Эстонии с Европейским союзом. Известно, что зеленая революция у людей ассоциируется с Европейским союзом, и если инициированная там зеленая политика будет в большей степени подорвана здесь, люди больше не захотят принадлежать к Европейскому союзу. Однако этой весной исполнится 20 лет со дня вступления Эстонии в Евросоюз, и за это время мы получили огромную пользу от членства в ЕС. Предложения, оторванные от реальности, также ведут к отдалению от Евросоюза.

Министерство климата не должно само по себе становиться бюрократией, где чиновники предлагают и разрабатывают законы только для того, чтобы оправдать свое существование. Понятно, что современное государство должно иметь функционирующую бюрократию, но она должна служить интересам народа, а не самой себе. Содержание министерств оплачивается налогоплательщиком.

Бывший премьер-министр Юхан Партс недавно заявил изданию Maaleht (номер за 17.03), что «защита чистой воды и воздуха очень быстро превратилась в глобальное спасение мира». Вот в этом и загвоздка: зеленая революция не должна превратиться в какую-то мессианскую идеологию, которую мы видели в ХХ веке в форме коммунизма или нацизма. Люди, выросшие в ту эпоху, еще хорошо помнят времена, когда пропаганда трубила о решениях очередного партийного съезда, не имевших ничего общего с реальной жизнью.

В то же время, как сказала Postimees Аво-Рейн Терепинг, преподаватель психологии Таллиннского университета, эстонское государство не занимается демографическими проблемами с достаточной серьезностью. Однако это такая же долгосрочная проблема, как и изменение климата.

Нельзя терять рассудок из-за зеленого поворота. По всей вероятности, все эстонцы подпишутся под тем, что нужно беречь чистую природу. Также очевидно, что источники энергии со временем меняются. Но изменения не должны превратиться в глупые законы и налоги, которые никто не понимает.

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