Cпикер Рийгикогу на встрече с украинским премьером: Эстония продолжит поддерживать Украину

«Эстония поддерживает и продолжит поддерживать Украину. Мы делаем все, что в наших силах, для поддержки Украины, потому что мы вместе участвуем в этой борьбе - борьбе за свободу, демократию и свободный мир», - сказал Хуссар. Спикер Рийгикогу заверил премьер-министра Украины, что Эстония намерена максимально помогать Украине и сделать все возможное, чтобы Украина смогла выиграть войну.

Хуссар отметил успехи, достигнутые Украиной для вступления в ЕС. «Мы очень надеемся, что вы уже во время председательства Бельгии сможете начать переговоры о вступлении», - сказал он и добавил, что Эстония готова всесторонне делиться с Украиной своим опытом и знаниями.

На встрече также обсуждали использование замороженных российских активов. Хуссар отметил, что в Рийгикогу идет работа над соответствующим законопроектом. Стороны согласились, что если сделать первый шаг в этом направлении, есть надежда, что постепенно присоединятся и другие страны. Премьер-министр Украины отметил, что Россия причинила ущерба на сумму не менее 486 млрд долларов.

Также на встрече обсудили обстановку на фронте, мирный процесс президента Владимира Зеленского, санкции в отношении России, военную помощь для Украины, вступление в НАТО и похищенных украинских детей. Из Украины в Россию и Беларусь увезли не менее 20 000 детей, которых крайне сложно найти и вернуть домой. Шмыгаль поблагодарил Эстонию за всю поддержку и помощь.

Во встрече приняли участие председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон, председатель комиссии по государственной обороне Калев Стойческу, председатель комиссии по делам ЕС Лийза Пакоста, председатель парламентской группы Эстония-Украина Ээрик-Нийлес Кросс и ее вице-председатели Урмас Рейнсалу и Танель Кийк.

Перед встречей Шмыгаль сделал запись в книге посетителей Рийгикогу и сфотографировался с депутатами Рийгикогу.

Визит премьер-министра Украины продолжается встречами с президентом Аларом Карисом и премьер-министром Каей Каллас. Шмыгаль также посетит мемориал жертв коммунизма на Маарьямяэ и выступит с речью в Таллиннском техническом университете.