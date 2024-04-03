Уникальная возможность! ⟩ 11 детей из Эстонии смогут стать официальными сопровождающими игроков UEFA ЕВРО-2024™

В приложении Lidl Plus один из родителей или опекунов ребенка уже сейчас может зарегистрироваться для участия в розыгрыше, чтобы подарить своему ребенку уникальные впечатления.

Чтобы принять участие в розыгрыше, родителям или опекунам детей необходимо всего лишь заполнить заявку в приложении Lidl Plus (дигитальная карта лояльности). Победители, которые войдут в Lidl Kids Team, будут выбраны случайным образом: любой ребенок в возрасте от 6 до 10 лет, независимо от пола, происхождения, физических или умственных способностей, имеет равные шансы выиграть место в команде Lidl Kids Team. Отбор предусматривает, что 3 из 11 мест будут отведены детям сотрудников Lidl Eesti.

Зарегистрировать своего ребенка на участие в розыгрыше в приложении Lidl Plus можно до конца апреля. Каждую неделю будут выбираться 2 победителя: все победители будут объявлены к концу апреля.

Победители получат гораздо больше, чем просто опыт сопровождающих. Lidl покроет все расходы, связанные с поездкой одного родителя или опекуна и их ребенка на турнир UEFA EURO 2024 в Германии. Это гарантирует, что каждый победитель, независимо от финансового положения, сможет принять участие в этом уникальном событии. После насыщенной и познавательной программы эстонские дети, в сопровождении десятков тысяч болельщиков, присоединятся к лучшим футболистам Европы на поле UEFA EURO 2024.