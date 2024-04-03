Официальный партнер чемпионата Европы по футболу 2024 – Lidl. Предприятие запускает кампанию Lidl Kids Team, цель которой – дать 11 детям из Эстонии в возрасте от 6 до 10 лет возможность стать официальными сопровождающими игроков UEFA EURO 2024 при выходе на поле. Всего Lidl предоставит шанс сопровождать игроков национальных сборных на игровом поле UEFA EURO 2024 в Германии 1100 детям со всей Европы.
Уникальная возможность! ⟩ 11 детей из Эстонии смогут стать официальными сопровождающими игроков UEFA ЕВРО-2024™
В приложении Lidl Plus один из родителей или опекунов ребенка уже сейчас может зарегистрироваться для участия в розыгрыше, чтобы подарить своему ребенку уникальные впечатления.
Чтобы принять участие в розыгрыше, родителям или опекунам детей необходимо всего лишь заполнить заявку в приложении Lidl Plus (дигитальная карта лояльности). Победители, которые войдут в Lidl Kids Team, будут выбраны случайным образом: любой ребенок в возрасте от 6 до 10 лет, независимо от пола, происхождения, физических или умственных способностей, имеет равные шансы выиграть место в команде Lidl Kids Team. Отбор предусматривает, что 3 из 11 мест будут отведены детям сотрудников Lidl Eesti.
Зарегистрировать своего ребенка на участие в розыгрыше в приложении Lidl Plus можно до конца апреля. Каждую неделю будут выбираться 2 победителя: все победители будут объявлены к концу апреля.
Победители получат гораздо больше, чем просто опыт сопровождающих. Lidl покроет все расходы, связанные с поездкой одного родителя или опекуна и их ребенка на турнир UEFA EURO 2024 в Германии. Это гарантирует, что каждый победитель, независимо от финансового положения, сможет принять участие в этом уникальном событии. После насыщенной и познавательной программы эстонские дети, в сопровождении десятков тысяч болельщиков, присоединятся к лучшим футболистам Европы на поле UEFA EURO 2024.
В турнире UEFA EURO 2024, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года, за честь стать чемпионом Европы будут бороться лучшие европейские футбольные команды. Поскольку в каждой из 51 игр турнира предусмотрено 22 места для сопровождающих игроков (по 11 на команду), всего более 1100 детей из стран, где работают магазины Lidl, получат уникальную возможность получить этим летом незабываемые впечатления, став официальными сопровождающими игроков на футбольном поле.
Эстонские клиенты Lidl также получат возможность выиграть четыре бесплатных билета на матчи UEFA EURO 2024. Поэтому внимательно следите за самой свежей информацией в приложении Lidl Plus.
UEFA EURO 2024 пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в десяти городах Германии: Берлине, Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте. Германия была выбрана местом проведения 17-го чемпионата Европы UEFA на заседании Исполнительного комитета UEFA 27 сентября 2018 года. Западная Германия принимала чемпионат в 1988 году, а после воссоединения Германии чемпионат Европы UEFA здесь проходит впервые.
UEFA – Союз европейских футбольных ассоциаций – спортивная организация, управляющая футболом в Европе. Она объединяет 55 национальных футбольных ассоциаций. Ее цели заключаются в решении всех вопросов, связанных с европейским футболом, в продвижении футбольного единства, солидарности, мира, взаимопонимания и честной игры без какой-либо дискриминации, а также защите ценностей европейского футбола и поддержке этических стандартов.