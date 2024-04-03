Девелопер: спрос на новые квартиры обусловлен желанием молодых семей улучшить жилищные условия

Хотя активность рынка недвижимости остается на более низком уровне по сравнению с пиковыми годами, спрос на жилье по более доступным ценам и с приемлемыми коммунальными расходами остается стабильным – рынок продолжает двигать вперед желание молодых семей улучшать свои жилищные условия.

Лаури Лааноя. Фото: Хелен Каттай

«На данный момент продана половина квартир в домах в новом микрорайоне Уус-Мустамяэ. Квартиры Bonava энергоэффективны и отличаются очень тщательно продуманным использованием пространства. В результате, если посмотреть на данные приложения Citify, которое отслеживает продажи новых проектов, даже в нынешней рыночной ситуации нам удалось поддерживать уровень продаж, сделавший Bonava одним из девелоперов, продавших больше всего новых квартир в Таллинне», - объяснил руководитель по продажам и маркетингу Bonava Eesti Лаури Лааноя.

Исходя из этого, компания планирует свою деятельность на ближайшую перспективу с умеренным оптимизмом и в зависимости от активности рынка предполагает в этом году начать строительство еще двух зданий.

По адресу Айанди, 14 появятся современные 1–4-комнатные квартиры площадью от 28,4 до 112,3 м2, самые большие из которых – двухэтажные пентхаусы. Окна от пола до потолка добавляют простора, и в каждой квартире есть балкон или терраса. Зданию присвоен энергетический класс B – это особенно энергоэффективный дом. С завершением строительства многоквартирного дома по Айанди, 14 в конце этого года будет готова и вся улица Айанди с 18 зданиями.

«Говоря о районе Уус-Мустамяэ, я бы выделил построенные в декабре 2023 года арендные квартиры Bonava по адресу Айанди, 11, где, несмотря на большое количество предложений на рынке аренды, за первые месяцы мы сдали почти 50% квартир. Это демонстрирует, что для клиентов долгосрочная аренда новой квартиры напрямую у застройщика является важным преимуществом», - добавил Лааноя.

Уус-Мустамяэ, где в 2020 году было сдано первое жилье, а в общей сложности появится 850 квартир, является самым современным комплексным жилым районом в Мустамяэ. Сердцем района является парк площадью почти 7000 м2, где возможности для проведения досуга найдут все члены семьи.