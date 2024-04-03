Эстония по темпу инфляции уступила в марте только двум странам в еврозоне

Среди стран-членов еврозоны, данными по которым располагает Eurostat, инфляция в марте была самой быстрой в Хорватии, где она достигла 4,9 процента, вторая по темпу инфляция зафиксирована на уровне 4,2 процента в Австрии, сообщает в среду Eurostat.

Самой медленной инфляция была в 0,3 процента в Литве, в 0,7 процента в Финляндии и в 1 процент в Латвии.

Наибольший вклад в инфляцию в еврозоне в марте внесли услуги с показателем роста в 4 процента. За ними следуют продукты питания, напитки и табачные изделия с 2,7 процента, а также промышленные товары с 1,1 процента. Относительно цен на энергоносители в марте в еврозоне зафиксирована дефляция на уровне 1,8 процента.