Заветные бумажки: земляне продолжают шуршать наличными

Уровень цифровизации в Эстонии уже позволил большинству населения практически забыть, что такое кэш. По данным банка Citadele, наличные деньги всегда носят с собой всего 28% жителей Эстонии, а четверть покупателей предпочтет вообще отказаться от покупки, если в магазине нет возможности расплатиться картой.

«Кажется, эстонцы настолько привыкли к удобству оплаты картой, что, если эта возможность недоступна, многие даже не будут снимать деньги или искать другое решение», - считает руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен. По ее словам, в соседней Латвии наличные всегда носят с собой почти половина жителей (44%). По сравнению со своими соседями эстонцы держат в кошельках меньше всего наличных денег, а 27% респондентов заявили, что практически вообще больше не пользуются наличными. В Латвии таких 10%, а в Литве - 15%.