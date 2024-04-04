Для многих жителей нашей планеты наличные средства по-прежнему являются предпочтительным способом оплаты товаров и услуг. По данным исследования Kantar Emor, подавляющее большинство (93%) людей в мире продолжают пользоваться бумажными деньгами и монетами либо очень часто, либо регулярно.
Для подписчиков
Заветные бумажки: земляне продолжают шуршать наличными
Уровень цифровизации в Эстонии уже позволил большинству населения практически забыть, что такое кэш. По данным банка Citadele, наличные деньги всегда носят с собой всего 28% жителей Эстонии, а четверть покупателей предпочтет вообще отказаться от покупки, если в магазине нет возможности расплатиться картой.