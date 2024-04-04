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Заветные бумажки: земляне продолжают шуршать наличными

Наталия Гребнева
, журналист
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Если уж сорить, то наличными деньгами.
Если уж сорить, то наличными деньгами. Фото: freepik.com

Для многих жителей нашей планеты наличные средства по-прежнему являются предпочтительным способом оплаты товаров и услуг. По данным исследования Kantar Emor, подавляющее большинство (93%) людей в мире продолжают пользоваться бумажными деньгами и монетами либо очень часто, либо регулярно.

Уровень цифровизации в Эстонии уже позволил большинству населения практически забыть, что такое кэш. По данным банка Citadele, наличные деньги всегда носят с собой всего 28% жителей Эстонии, а четверть покупателей предпочтет вообще отказаться от покупки, если в магазине нет возможности расплатиться картой.

«Кажется, эстонцы настолько привыкли к удобству оплаты картой, что, если эта возможность недоступна, многие даже не будут снимать деньги или искать другое решение», - считает руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен. По ее словам, в соседней Латвии наличные всегда носят с собой почти половина жителей (44%). По сравнению со своими соседями эстонцы держат в кошельках меньше всего наличных денег, а 27% респондентов заявили, что практически вообще больше не пользуются наличными. В Латвии таких 10%, а в Литве - 15%.

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