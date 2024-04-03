Компания энергоснабжения уничтожила можжевельник в романтической зоне отдыха

Читатель Postimees прислал две фотографии, на которых видно, как во время работ по обслуживанию линий электропередач были вырублены можжевеловые деревья в деревне Виртсу в Ляэнемаа. Поскольку можжевельник даже в самом худшем случае не вырастает настолько большим, чтобы он мог оборвать линии электропередач, читателя это обеспокоило.