Ср, 3.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Компания энергоснабжения уничтожила можжевельник в романтической зоне отдыха

Aндрус Карнау
, журналист
Copy
Виртсу.
Виртсу. Фото: Erakogu

Читатель Postimees прислал две фотографии, на которых видно, как во время работ по обслуживанию линий электропередач были вырублены можжевеловые деревья в деревне Виртсу в Ляэнемаа. Поскольку можжевельник даже в самом худшем случае не вырастает настолько большим, чтобы он мог оборвать линии электропередач, читателя это обеспокоило.

«Я смотрю на то, как вырубают столетние деревья и не понимаю, зачем это делается, ведь они никогда не вырастут такими большими, чтобы поставить под угрозу линии. В Виртсу полно таких мест, где деревья были вырублены», - сказал читатель.

По предварительным данным, высокая мачта может принадлежать компании Elering, которая и приказала вырубить деревья.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх