Джо Байден и Си Цзиньпин поговорили по телефону. О Тайване, технологиях и поддержке России

Эти заявления идут вразрез с традиционной политикой США, формально не признающих независимость острова, но продолжающих поддерживать его оружием и деньгами.

.После того, как в 1979 году США прервали официальные дипломатические отношения с Тайванем ради отношений с КНР, они продолжали поставлять острову вооружения по так называемому «Закону об отношениях с Тайванем».

В последнее время сотрудничество американских и тайваньских военных заметно углубилось, а осенью прошлого года Байден одобрил предоставление Тайбэю первого прямого гранта на закупку вооружений, хотя и на довольно незначительную сумму - всего 80 млн долларов, - в рамках программы иностранного военного финансирования (FMF).

С начала полномасштабного вторжения России в Украину по этой программе Киеву было предоставлено военной помощи примерно на 4 млрд долларов.

Корабли ВМФ Китая. Фото: Getty Images

Технологии

Как сообщили китайские официальные лица, в ходе разговора Си также раскритиковал «бесконечный поток мер», предпринимаемых США в попытке подавить экономику, науку и технологии Китая. Ранее США ввели ограничения на экспорт передовых полупроводников в Китай.

Байден сказал Си, что его правительство «продолжит принимать необходимые меры, чтобы предотвратить использование передовых американских технологий для подрыва нашей национальной безопасности, не ограничивая при этом торговлю и инвестиции».