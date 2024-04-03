Суперзвезда НБА выступил с откровенным заявлением

Из-за травмы колена Эмбииду пришлось провести два месяца вдали от игровой площадки. Сейчас он вернулся, причем успешно. Центровой «Филадельфии 76ерс» набрал 24 очка, сделал шесть подборов и отдал семь результативных передач, вернувшись после увольнения из-за травмы, когда его клуб обыграл в домашнем матче лидера Западной конференции «Оклахома-Сити Тандер» со счетом 109–105.

После игры Эмбиид рассказал, что последняя травма оказала на него очень разрушительное воздействие. Как известно, игрок из Камеруна упустил возможность завоевать индивидуальную награду регулярного сезона НБА, причем в ситуации, когда он был одним из фаворитов на завоевание трофея «Самый ценный игрок НБА». А именно, НБА установила правило, согласно которому для получения награды требуется участие как минимум в 65 играх. Двухмесячный перерыв из-за травмы не позволил выполнить этот критерий.

«Этот перерыв из-за травмы оказал на меня разрушительное моральное воздействие. Мне пришлось заплатить за травму. Это не очень хорошо, - рассказал баскетболист о психических проблемах. - Я по-прежнему не там, где должен быть. Прежде всего, это морально, но я настолько люблю баскетбол, что всякий раз, когда мне дают зеленый свет, я выхожу на площадку».

Эмбиид рассказал, что большое разочарование вызвало сильнейший стресс и депрессию. Он подтвердил, что потребуется некоторое время, чтобы выйти из этого.