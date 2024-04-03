Президент Алар Карис сказал на прошедшей в среду в Кадриорге встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, что считает легитимным атаковать военные цели, расположенные в российском тылу и поддерживающие войну.
Президент Эстонии назвал легитимными удары по поддерживающим войну целям в России
«Украина воюет. Россия не ограничивает себя в атаках на Украину. Так и мы не должны ограничивать себя в помощи Украине. Я считаю полностью легитимным для Украины атаковать военные и поддерживающие войну цели и в российском тылу, чтобы тем самым замедлить российскую военную машину», - сказал Карис.
«Ограничения, согласно которым мы можем помогать Украине только до сих пор и ни на шаг дальше, только помогли бы России планировать удары агрессии, - сказал президент Эстонии. - На войне полностью легитимно, чтобы вооруженные силы Украины уничтожали необходимую российской армии инфраструктуру, если она связана с выпущенными вблизи или издалека ракетными ударами или атаками дронами по гражданским и энергетическим объектам Украины», - сказал Карис.
Карис напомнил, что ЕС с трансатлантическими союзниками экономически и в военном отношении сильнее и мощнее, чем начавшая агрессорскую войну Россия.
«Это война, где с одной стороны наступает колониальное зло, а с другой стороны защищается международное право, независимость стран. Теперь вопрос в приверженности цели и в том, чтобы максимально быстро найти необходимые средства, чтобы мы смогли и в реальности настоять на своем, - подчеркнул Карис. - Западные страны могут набить свои склады купленными боеприпасами, вооружением и снаряжением, но если украинцам всего будет не хватать в оборонительных сражениях, обстановка на складах не будет иметь значения».
Эстония решила в течение четырех лет предоставлять Украине военную помощь в размере 0,25 процента ВВП и призывает союзников к тому же. «Если все так будут делать, Украина выиграет, - сказал Карис. - Мы должны дать украинцам то, что им по-настоящему нужно».
Он также назвал важной постоянную помощь по восстановлению разрушенной Россией инфраструктуры Украины, которым следует заниматься вопреки сражениям, чтобы дать украинцам надежду на нормализацию их жизни и возвращение на родину. Карис также подчеркнул желание поддерживать экономику Украину посредством предпринимательского сотрудничества в сфере оборонной промышленности, строительства и в цифровом секторе.
«И я вновь повторю то, что уже много раз говорил ранее - в особом внимании нуждаются украинские наука и образование. Если их поддерживать и при необходимости помогать им вновь встать на ноги, это во многом определит то, каким будет будущее Украины. Если в Эстонии мы говорим, что наша сила в образовании, то так же дела обстоят и в Украине», - сказал Карис.
По его словам, введенные в отношении России экономические санкции безусловно необходимы. «Но еще важнее придерживаться этих санкций, иначе они всего лишь красивая декларация и только», - сказал президент Эстонии.
«Мы должны ежедневно рассматривать Украину и Молдову в контексте расширения ЕС и НАТО, что означает освобождение обоих обществ от кошмара коррупции и заметное движение к сильному гражданскому обществу», - сказал Карис.