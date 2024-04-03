Президент Эстонии назвал легитимными удары по поддерживающим войну целям в России

«Украина воюет. Россия не ограничивает себя в атаках на Украину. Так и мы не должны ограничивать себя в помощи Украине. Я считаю полностью легитимным для Украины атаковать военные и поддерживающие войну цели и в российском тылу, чтобы тем самым замедлить российскую военную машину», - сказал Карис.

«Ограничения, согласно которым мы можем помогать Украине только до сих пор и ни на шаг дальше, только помогли бы России планировать удары агрессии, - сказал президент Эстонии. - На войне полностью легитимно, чтобы вооруженные силы Украины уничтожали необходимую российской армии инфраструктуру, если она связана с выпущенными вблизи или издалека ракетными ударами или атаками дронами по гражданским и энергетическим объектам Украины», - сказал Карис.

Карис напомнил, что ЕС с трансатлантическими союзниками экономически и в военном отношении сильнее и мощнее, чем начавшая агрессорскую войну Россия.

«Это война, где с одной стороны наступает колониальное зло, а с другой стороны защищается международное право, независимость стран. Теперь вопрос в приверженности цели и в том, чтобы максимально быстро найти необходимые средства, чтобы мы смогли и в реальности настоять на своем, - подчеркнул Карис. - Западные страны могут набить свои склады купленными боеприпасами, вооружением и снаряжением, но если украинцам всего будет не хватать в оборонительных сражениях, обстановка на складах не будет иметь значения».