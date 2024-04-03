Магазины розничной торговли: на праздничные продажи в этом году повлиял конец месяца

«На продажи повлиял тот факт, что в этом году праздники приходились на конец месяца, а в прошлом году - на первую неделю месяца, когда у многих людей наступает день зарплаты», - сказал менеджер по ассортименту и торговле Prisma. Каймо Нийтару. Однако он добавил, что во время Пасхи продажи выросли примерно на 30 процентов по сравнению с обычным временем.