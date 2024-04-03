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Магазины розничной торговли: на праздничные продажи в этом году повлиял конец месяца

Ангелина Тякер
, журналист
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Продуктовый магазин. Изображение носит иллюстративный характер.
Продуктовый магазин. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Eero Vabamägi

Представители магазинов розничной торговли единогласно подтвердили, что на праздничные продажи в этом году в первую очередь повлиял конец месяца.

«На продажи повлиял тот факт, что в этом году праздники приходились на конец месяца, а в прошлом году - на первую неделю месяца, когда у многих людей наступает день зарплаты», - сказал менеджер по ассортименту и торговле Prisma. Каймо Нийтару. Однако он добавил, что во время Пасхи продажи выросли примерно на 30 процентов по сравнению с обычным временем.

Руководитель отдела бухгалтерского учета Selver Кристьян Андерсон также признал, что общий объем пасхальных продаж в этом году был немного скромнее, чем в прошлом году.

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