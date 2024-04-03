Кая Каллас – Вадиму Белобровцеву: от лимонада толстеют, его покупать не обязательно

Член парламентской фракции Центристской партии Вадим Белобровцев заявил, что не поддерживает запланированный правительством налог на сладкие напитки, и спросил об этом Каллас: «В нынешней ситуации, когда наших жителей уже душат налогами и акцизы увеличиваются, целесообразно ли вводить еще один новый налог?»

Каллас ответила, что, по ее мнению, лимонад не является продуктом, необходимым для жизни. «Не обязательно покупать лимонад. Это не то, что должно быть частью ежедневной продовольственной корзины людей. Его там не должно быть! Вполне можно жить без этого. И факт то, что наши дети все чаще имеют избыточный вес, эти цифры очень тревожные», - сказала Каллас, имея в виду связь между сладкими напитками и ожирением.