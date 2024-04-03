Премьер-министр Кая Каллас, комментируя на инфочасе правительства в Рийгикогу вопрос налога на сладкие напитки, сказала, что лимонад покупать не нужно и что ее беспокоит ожирение у детей.
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Кая Каллас – Вадиму Белобровцеву: от лимонада толстеют, его покупать не обязательно
Член парламентской фракции Центристской партии Вадим Белобровцев заявил, что не поддерживает запланированный правительством налог на сладкие напитки, и спросил об этом Каллас: «В нынешней ситуации, когда наших жителей уже душат налогами и акцизы увеличиваются, целесообразно ли вводить еще один новый налог?»