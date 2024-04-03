«Если эту меру необходимо принять, то нужно это сделать окончательно»: на инфочасе обсудили право голоса граждан России и Беларуси

Каллас ответила на вопрос Хелира-Валдора Сеэдера о безопасности в связи с правом голоса граждан третьих государств на выборах в собрания местных самоуправлений.

Каллас отметила, что безопасность - это наиболее важная тема, которой правительство занимается постоянно. «Проиллюстрировать это может хотя бы тот факт, что расходы на оборону в последние годы действительно возросли на 80 %. Это означает, что повышение налогов связано с тем, что нам необходимо покрывать расходы на оборону, в том числе гражданскую оборону, - отметила Каллас. Она пояснила, что эти средства не находятся просто в свободном доступе. Их необходимо запрашивать у налогоплательщиков. - Речь идет о безопасности, чтобы мы могли принять меры, которые ранее не принимались в Эстонии в рамках обеспечения безопасности».

Каллас дала разъяснения по вопросам, связанным с правом голоса. «Мы разработали вариант для приостановки избирательного права граждан России и Беларуси без необходимости менять Конституцию. Этот вариант не получил поддержки, вы сами его не поддерживаете», - сказала Каллас.

«Если эту меру необходимо принять, то нужно это сделать окончательно. В этом и заключается основная проблема», - пояснила Каллас. Она сослалась на то, что если президент уже говорит о том, что не провозгласит этот закон; если канцлер права говорит, что в случае провозглашения закона президентом она непременно обратится в Государственный суд, то в итоге будет много шума, но реального результата мы не достигнем.

По словам Каллас, она хотела бы, чтобы решение этого вопроса было максимально надежным. Чтобы этот вопрос был решен окончательно, а не был заброшен на середине пути лишь потому, что кто-то хочет заработать себе политические очки в качестве инициатора законопроекта.

Премьер-министр также ответила на вопросы, касавшиеся новых налогов, ситуации в Эстонии, войны и мира, налогообложения пенсий и участия Эстонии в войне в Украине.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс ответил на вопросы о лишении избирательного права и о сильном обществе. Министр по делам регионов Мадис Каллас ответил на вопрос о жизни в сельских регионах.