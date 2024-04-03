Согласно ежегоднику, в результате работы Бюро данных об отмывании денег в прошлом году суд конфисковал почти 9,2 миллиона евро.
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В прошлом году Бюро данных об отмывании денег конфисковало почти десять миллионов евро
В прошлом году в Бюро данных об отмывании денег поступило 12 500 сообщений. С разрешения суда на один год были заморожены активы на сумму 3,85 млн евро. Было вынесено десять судебных запретов на общую сумму почти 1,36 миллиона евро, которые должны были быть переданы государству. К концу года суды арестовали около 9,2 миллиона евро, которые первоначально были обнаружены и изъяты сотрудниками бюро.