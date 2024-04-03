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Новая коалиция Таллинна в опасности? Центристы расследуют место жительства Ханимяги

Мейнхард Пулк
, журналист
Обновлено 3 апреля 2024, 16:55
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Андре Ханимяги.
Андре Ханимяги. Фото: Sander Ilvest

Управа района Пирита начала процедуру выяснения, действительно ли социал-демократ, член Таллиннского городского собрания Андре Ханимяги, проживает по адресу, по которому он прописан. Этот вопрос также очень важен в контексте продолжающихся переговоров о власти.

Жалобу подала член центристской партии Ирина Антонюк, которая была его заместителем в Таллиннском городском собрании до марта, когда Ханимяги восстановил свои полномочия.

В пресс-релизе управы района Пирита было обращено внимание на свидетеля, то есть владельца квартиры, где прописан Ханимяги. По его словам, Ханимяги на самом деле в квартире не проживал.

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