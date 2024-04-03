Управа района Пирита начала процедуру выяснения, действительно ли социал-демократ, член Таллиннского городского собрания Андре Ханимяги, проживает по адресу, по которому он прописан. Этот вопрос также очень важен в контексте продолжающихся переговоров о власти.
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Новая коалиция Таллинна в опасности? Центристы расследуют место жительства Ханимяги
Жалобу подала член центристской партии Ирина Антонюк, которая была его заместителем в Таллиннском городском собрании до марта, когда Ханимяги восстановил свои полномочия.