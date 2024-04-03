Новая коалиция Таллинна в опасности? Центристы расследуют место жительства Ханимяги

Жалобу подала член центристской партии Ирина Антонюк, которая была его заместителем в Таллиннском городском собрании до марта, когда Ханимяги восстановил свои полномочия.

В пресс-релизе управы района Пирита было обращено внимание на свидетеля, то есть владельца квартиры, где прописан Ханимяги. По его словам, Ханимяги на самом деле в квартире не проживал.