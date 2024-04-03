Делегация Конгресса США посетила Таллинн накануне 20-летия вступления Эстонии в НАТО

Встреча состоялась накануне 75-летия Североатлантического союза и Вашингтонского саммита НАТО, который пройдет 9-11 июля, сообщила BNS пресс-служба посольства США в Эстонии.

В Таллинне делегаты Соединенных Штатов встретились с представителями других стран-членов Альянса. Они обсудили недавнее вступление Швеции в НАТО, проблемы безопасности, вызванные агрессивной войной России против Украины, а также будущие шаги по укреплению Альянса и обеспечению европейской безопасности.

Члены делегации также встретились со своими эстонскими коллегами и обсудили американо-эстонские отношения и пути дальнейшего укрепления сотрудничества между нашими странами.

Представитель Гатри и члены делегации поздравили своих эстонских коллег, а также представителей Литвы и Латвии с предстоящим 20-летием вступления стран Балтии в НАТО, которое отмечается 29 марта.

4 апреля 2024 года НАТО отметит свое 75-летие, оно будет более официально праздноваться главами государств стран Альянса в Вашингтоне, округ Колумбия, на июльском саммите.

Парламентская ассамблея НАТО была основана в 1955 году как форум, на котором члены парламентов всех стран НАТО могли встречаться, обсуждать вызовы, стоящие перед Альянсом, и выражать свое мнение по вопросам евроатлантической безопасности.

Ассамблея обеспечивает надзор и консультирует руководство Альянсом, а также повышает понимание миссии НАТО среди граждан и законодателей стран Альянса.