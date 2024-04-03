Известно, что нападавших было трое. Инцидент произошел, когда девочка направлялась в школу.

Завуч Валгаской основной школы Айри Лайне сообщила родителям и учителям, что получила в среду тревожные сообщения о новом нападении.

«Я могу подтвердить, что сегодня не было никаких случаев насилия на территории школы и во время обучения», - заявила по этому поводу Лайне.

«Однако, по нашим сведениям, инцидент произошел с ученицей нашей школы по дороге в школу. Мы тесно сотрудничаем с полицией и помогаем установить более точные обстоятельства произошедшего», - добавила она.

Две недели назад полиция задержала молодого человека в Валгаской основной школе за нападение на одноклассницу.

По поступившим в редакцию сведениям, это не первый такой случай.

«Многие ученики боятся его, например, не ходят обедать или не выходят через главный вход на улицу, а идут другим путем», - утверждал один из учащихся Валгаской основной школы.

На видео, распространенных в социальных сетях, было видно, как один из мальчиков ударил школьницу ногой в спину, в то время как девочка тянула жертву за волосы.

Прокурор Южного окружного прокурора Валдо Герасимов подтвердил, что по факту инцидента начато уголовное производство по статье о физическом насилии, и подозреваемый в насилии был задержан на 48 часов.

По словам матери девочки, на ребенка вновь напали трое неизвестных в масках, порезав ей щеку каким-то острым предметом.

«Кто были эти нападавшие, неизвестно, но это определенно связано с инцидентом 20 марта. На улицу выходить страшно», - добавила мать.