Полиция просит помощи в установлении местонахождения 14-летней Маарьи

Последний раз родственники видели ее вчера, 2 апреля, когда Маарья выходила из дома на улице Ситси в Пыхья-Таллинне. Мобильный телефон девушки выключен.

Рост Маарьи 170 см, среднее телосложение. У нее длинные светлые волосы с оранжевыми кончиками. Когда Маарья выходила из дома, она была одета в черную куртку, синие джинсы и белую обувь.

Полиция проверила различные места, где могла находиться девушка. К сожалению, ее до сих пор не нашли.

Полиция просит всех, кто видел Маарью или знает, где она находится, позвонить по номеру 112.