Премьер Украины Денис Шмыгаль посетил Таллиннский технический университет

Об этом сообщила пресс-служба правительства Эстонии. Премьер-министр Украины отметил Эстонию как хорошего партнера, с которого Украина взяла пример в области цифровизации. Это помогло защитить не только компьютеры и технику, но и людей, подчеркнул украинский премьер.

В прошлом году ректор Таллиннского технологического университета Тийт Ланд и проректор по научной работе Тийт Лукк посетили украинскую столицу Киев в составе делегации, возглавляемой президентом Аларом Карисом.

В TalTech на сегодня обучаются 105 студентов из Украины.

В среду в первой половине дня премьер-министр Украины встретился со спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром, президентом Аларом Карисом и премьер-министром Каей Каллас.

На встрече обсуждалось продолжение всесторонней поддержки Украины, в том числе путь Украины в Европейский союз и НАТО, а также восстановление Украины.

По итогам встречи премьер-министр Украины Шмыгаль выразил Каллас благодарность от украинского правительства, особо отметив тех, кто внес личный вклад в защиту прав и свобод украинского народа.

Во время встречи с премьер-министром Украины Шмыгалем премьер-министр Каллас подтвердила, что Эстония верит в победу Украины и будет продолжать поддерживать ее в военном, экономическом и политическом плане.

«Поддержка Украины со стороны Эстонии непоколебима. В рамках последнего пакета помощи Эстония отправила Украине крайне необходимые артиллерийские снаряды и другую военную помощь на сумму 20 миллионов евро. Наша артиллерийские снаряды уже в Украине», - сказала Каллас.