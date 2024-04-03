АНАЛИЗ ⟩ Как под видом Закона о климате в Эстонию импортируется социализм

Закон о климате, который в настоящее время подготавливают в Министерстве климата и рабочих группах, привлеченных к разработке закона, стал бы настоящей золотой жилой для политических конкурентов Партии реформ, если бы они только удосужились поискать все, что там написано и опубликовано.

В Postimees месяц назад писали, что в Министерстве климата планируют ограничить ввоз подержанных автомобилей. Это одно из предложений, которые созрели в рабочей группе по транспорту и мобильности для принятия Закона о климате. В министерстве болезненно отреагировали на публикацию статьи. «Я обращаю внимание на то, что это только одно из предложений, представленных министерству, которое рассматривается и обсуждается наряду с другими предложениями», – написала в возражении Кристи Клаас, вице-канцлер Министерства климата по зеленой реформе.