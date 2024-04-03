Если Партия реформ когда-нибудь захочет и дальше выигрывать выборы, ей придется каким-то образом обуздать трудолюбивых активистов и чиновников, осуществляющих зеленый поворот.
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АНАЛИЗ ⟩ Как под видом Закона о климате в Эстонию импортируется социализм
Закон о климате, который в настоящее время подготавливают в Министерстве климата и рабочих группах, привлеченных к разработке закона, стал бы настоящей золотой жилой для политических конкурентов Партии реформ, если бы они только удосужились поискать все, что там написано и опубликовано.